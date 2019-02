Paweł Pawlikowski bez Oscara za reżyserię. Kto pokonał twórcę „Zimnej Wojny”?

W tej kategorii oprócz Pawlikowskiego do Oscara nominowani byli także: Spike Lee ( „Czarne bractwo. BlacKkKlansman” ), Jorgos Lantimos ( „Faworyta” ), Alfonso Cuaron ( „Roma” ), Adam McKay ( „Vice” ).

Alfonso Cuaron i jego film „Roma” pokonał polską ekipę w trzech kategoriach – najlepsze zdjęcia (w tej kategorii nominowany był za „Zimną Wojnę” Łukasz Żal), najlepszy film nieanglojęzyczny oraz najlepsza reżyseria.

O czym opowiada „Zimna wojna”?

Najnowszy film Pawlikowskiego, nagrodzony wcześniej m.in. „Złotą palmą” w Cannes, to historia trudnej miłości dwojga artystów, ukazanej na tle przemian w Europie w czasach zimnej wojny. Główni bohaterowie – obdarzona niezwykłym głosem Zula (Joanna Kulig) i utalentowany pianista Wiktor (Tomasz Kot) – jednocześnie nie potrafią bez siebie żyć, ale też nie umieją być razem. Dzieli ich pochodzenie, charakter, ale też trudne wydarzenia polityczne lat 50. i 60. Ich miłosna historia rozgrywa się w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu. Paweł Pawlikowski przyznaje, że „Zimna wojna” to jego najbardziej osobisty film. Pierwowzorem Zuli i Wiktora byli jego rodzice, których burzliwą miłość zakończyła śmierć obojga w 1989 roku, tuż przed upadkiem Muru Berlińskiego.

Paweł Pawlikowski

Paweł Pawlikowski jest autorem filmu „Ida” (2013), pierwszej polskiej produkcji nagrodzonej Oscarem dla Najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Studiował na uczelniach w Londynie i Oksfordzie – literaturę oraz filozofię. To właśnie w tym drugim miejscu zapisał się na warsztaty filmowe. Później dostał się na staż do BBC (1986). Zajął się także tworzeniem filmów, początkowo dokumentalnych. Swój pierwszy pełnometrażowy film zatytułowany „Ostatnie wyjście” (2000), nakręcił w wieku 43 lat. Otrzymał za niego nagrodę BAFTA dla „najbardziej obiecującego twórcy” . Poźniej wyreżyserował „Lato miłości” (2004), film, który zapoczątkował karierę aktorki Emily Blunt. Produkcja otrzymała nagrodę BAFTA jako „najlepszy film brytyjski” . Jego kolejne produkcje to: „Kobieta z piątej dzielnicy” (2011), „Ida” (2013) i „Zimna Wojna” (2018).

