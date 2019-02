Paweł Pawlikowski bez Oscara za reżyserię. Kto pokonał twórcę „Zimnej Wojny”?

W tej kategorii oprócz Pawlikowskiego do Oscara nominowani byli także: Spike Lee ( „Czarne bractwo. BlacKkKlansman” ), Jorgos Lantimos ( „Faworyta” ), Alfonso Cuaron ( „Roma” ), Adam McKay ( „Vice” ).

Alfonso Cuaron i jego film „Roma” pokonał polską ekipę w trzech kategoriach – najlepsze zdjęcia (w tej kategorii nominowany był za „Zimną Wojnę” Łukasz Żal), najlepszy film nieanglojęzyczny oraz najlepsza reżyseria.

O czym opowiada „Zimna wojna”?

Najnowszy film Pawlikowskiego, nagrodzony wcześniej m.in. „Złotą palmą” w Cannes, to historia trudnej miłości dwojga artystów, ukazanej na tle przemian w Europie w czasach zimnej wojny. Główni bohaterowie – obdarzona niezwykłym głosem Zula (Joanna Kulig) i utalentowany pianista Wiktor (Tomasz Kot) – jednocześnie nie potrafią bez siebie żyć, ale też nie umieją być razem. Dzieli ich pochodzenie, charakter, ale też trudne wydarzenia polityczne lat 50. i 60. Ich miłosna historia rozgrywa się w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu. Paweł Pawlikowski przyznaje, że „Zimna wojna” to jego najbardziej osobisty film. Pierwowzorem Zuli i Wiktora byli jego rodzice, których burzliwą miłość zakończyła śmierć obojga w 1989 roku, tuż przed upadkiem Muru Berlińskiego.

Paweł Pawlikowski