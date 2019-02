Joanna Kulig zaskoczyła wszystkich! Gwiazda pojawiła się na Oscarach kilka dni po porodzie

Galeria:

Joanna Kulig i ekipa "Zimnej wojny" na Oscarach

Gdy 20 lutego media obiegła informacja o przyjściu na świat pierwszego dziecka Joanny Kulig, mało kto obstawiał, że gwiazda nominowanego w trzech kategoriach filmu Pawła Pawlikowskiego pojawi się osobiście, by kibicować „Zimnej wojnie” w wyścigu po Oscara. Już kilka godzin przed galą można było jednak spodziewać się, że filmowa Zula dołączy do reszty obsady – na oficjalnym profilu Joanny Kulig na Instagramie pojawiły się bowiem zdjęcia z jej przygotowań do wielkiej gali. Fotografie z ceremonii opublikowała zarówno ona, jak i wytwórnia Opus Film. Na zdjęciach widać rozpromienioną aktorkę, która tego dnia postawiła na ponadczasową czerń i klasyczny makijaż.

„Zimna wojna” mimo trzech nominacji nie zdobyła niestety statuetki. W kategorii „Najlepszy film nieanglojęzyczny” obraz Pawła Pawlikowskiego przegrał z „Romą” Alfonso Cuarona. Podobnie było w przypadku nominacji za zdjęcia i reżyserię – w tych kategoriach także tryumfowali twórcy „Romy” .

Oto pełna lista zwycięzców tegorocznych Oscarów: