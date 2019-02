To do nich należał czerwony dywan! Najlepsze stylizacje tegorocznych Oscarów

Galeria:

Oscary 2019. Fotorelacja. Zdjęcia z czerwonego dywanu

Oscary to nie tylko najważniejsza impreza filmowa, ale też modowa. Na długo przed ceremonią najwięksi projektanci zabiegają, by to właśnie ich kreację na tę wyjątkową noc wybrały gwiazdy kina. W tym roku na czerwonym dywanie dominowała klasyka – wiele sław postawiło na suknie z długim trenem.

Lady Gaga postawiła na czarną suknię marki Alexander McQueen z odkrytymi ramionami. Piosenkarka, która odebrała statuetkę z utwór „Shallow” , który wraz z Bradleyem Cooperem wykonała w filmie „Narodziny gwiazdy” , stylizację uzupełniła niebagatelną biżuterią. Na jej szyi zawisł spektakularny naszyjnik z diamentem marki Tiffany. Portal E! News informuje, że wartość jednego z największych na świecie żołtych diamentów to koło 30 mln dolarów.

Wyróżniała się Jennifer Lopez w sukni Toma Forda. Charlize Theron zaskoczyła ciemniejszym kolorem włosów i minimalistyczną kreacją spod igły domu mody Dior. Jennifer Hudson wystąpiła w czerwonej sukni marki Elie Saab, a Emma Stone miała na sobie projekt marki Louis Vuitton. Zaskakującą formą i kolorem kreację Valentino wybrała Gemma Chan. Na królewskie złoto postawiła Glenn Close, dla której suknię przygotowała Carolina Herrera. Olivia Coleman odbierała statuetkę dla najlepszej aktorki w sukni Prady.

W sukni pojawił się także Billy Porter, który wystąpił w kreacji bez ramion połączonej z białą koszulą i muchą. Stylizację autorstwa Christiana Siriano uzupełnił bolerkiem imitującym frak. Znany m.in. z serialu „Pose” aktor tłumaczył w rozmowie z „Vogue”, że jego niecodzienny wybór to próba zwrócenia uwagi na problem dyskryminacji. – Ta stylizacja była dla mnie czymś niezwykłym, bo to nie jest strój dla drag queen. Po prostu jestem mężczyzną w sukience. Chcę, aby ludzie przyjęli, że nie muszą czegoś rozumieć czy nawet się z tym zgadzać. Ale wszyscy musimy się szanować – tłumaczył.

