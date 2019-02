„To może być ostatni garnitur, jaki zrobił”. Jason Mamoa na Oscarach uczcił Karla Lagerfelda

W niedzielę w Dolby Theatre w Hollywood odbyła się największa gala kinematografii – rozdanie Oscarów. Jedną z gwiazd, która pojawiła się na czerwonym dywanie, był Jason Momoa. Aktor miał na sobie garnitur projektu Karla Lagerfelda i Silvii Fendi. – Myślę, że to może być ostatni garnitur, jaki zrobił. Jest szczególny i to prawdziwy zaszczyt go nosić – powiedział.

Innym mężczyzną, który postawił na wymowną kreacją, był Billy Porter. Aktor znany z serialu „Pose” wystąpił w sukni bez ramion połączonej z białą koszulą i muchą. Stylizację autorstwa Christiana Siriano uzupełnił bolerkiem imitującym frak. Znany m.in. z serialu „Pose” aktor tłumaczył w rozmowie z „Vogue”, że jego niecodzienny wybór to próba zwrócenia uwagi na problem dyskryminacji. – Ta stylizacja była dla mnie czymś niezwykłym, bo to nie jest strój dla drag queen. Po prostu jestem mężczyzną w sukience. Chcę, aby ludzie przyjęli, że nie muszą czegoś rozumieć czy nawet się z tym zgadzać. Ale wszyscy musimy się szanować – tłumaczył. Czytaj także:

To do nich należał czerwony dywan! Najlepsze stylizacje tegorocznych Oscarów Lady Gaga postawiła na czarną suknię marki Alexander McQueen z odkrytymi ramionami. Piosenkarka, która odebrała statuetkę z utwór „Shallow” , który wraz z Bradleyem Cooperem wykonała w filmie „Narodziny gwiazdy” , stylizację uzupełniła niebagatelną biżuterią. Na jej szyi zawisł spektakularny naszyjnik z diamentem marki Tiffany. Portal E! News informuje, że wartość jednego z największych na świecie żołtych diamentów to koło 30 mln dolarów. Wyróżniała się Jennifer Lopez w sukni Toma Forda. Charlize Theron zaskoczyła ciemniejszym kolorem włosów i minimalistyczną kreacją spod igły domu mody Dior. Jennifer Hudson wystąpiła w czerwonej sukni marki Elie Saab, a Emma Stone miała na sobie projekt marki Louis Vuitton. Zaskakującą formą i kolorem kreację Valentino wybrała Gemma Chan. Na królewskie złoto postawiła Glenn Close, dla której suknię przygotowała Carolina Herrera. Olivia Coleman odbierała statuetkę dla najlepszej aktorki w sukni Prady. Czytaj także:

