Diament wart 30 mln dolarów na szyi Lady Gagi. Nie tylko jego cena jest niezwykła

Oscary to nie tylko najważniejsza impreza filmowa, ale też modowa. Na długo przed ceremonią najwięksi projektanci zabiegają, by to właśnie ich kreację na tę wyjątkową noc wybrały gwiazdy kina. W tym roku na czerwonym dywanie dominowała klasyka – wiele sław postawiło na suknie z długim trenem.

Jedną z bohaterek gali w Dolby Theater była Lady Gaga. Piosenkarka miała na sobie czarną suknię marki Alexander McQueen z odkrytymi ramionami. Artystka, która odebrała statuetkę z utwór „Shallow” wykonywany w duecie z Bradleyem Cooperem w filmie „Narodziny gwiazdy”, stylizację uzupełniła niebagatelną biżuterią.

Na jej szyi zawisł spektakularny naszyjnik z diamentem marki Tiffany & Co. Portal E! News informuje, że wartość tego jednego z największych na świecie żółtych diamentów to koło 30 mln dolarów. Co ciekawe, 128-karatowy klejnot tako pierwsza publicznie prezentowała w 1962 roku Audrey Hepburn na zdjęciach promujących „Śniadanie u Tiffany'ego” . Ozdoba, którą zaprezentowała piosenkarka ma zatem nie tylko niezwykłą wartość, ale też historię.

