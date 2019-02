Donald Trump skrytykował zdobywcę Oscara. Twierdzi, że padł ofiarą „rasistowskiego ataku”

Film „Czarne bractwo. BlacKkKlansman” otrzymał Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany. „The Guardian” donosi, że fabuła produkcji w dużej mierze jest osadzona w latach 70. ubiegłego wieku ale pokazuje, jak rasizm „rozkwitł” w mainstreamie po tym, jak Donald Trump wygrał wybory prezydenckie. Na końcu produkcji pokazano prawdziwe nagrania z Charlottesville, gdzie samochód prowadzony przez zwolennika faszyzmu wjechał w ludzi, którzy zorganizowali protest, chcąc sprzeciwić się demonstracji białych nacjonalistów i przedstawicieli Ku Klux Klanu.

Wybory będą ważnym momentem

Podczas ceremonii statuetkę odebrał Spike Lee. Reżyser w trakcie przemówienia zaznaczył, że wybory prezydenckie w 2020 roku będą ważnym momentem. – Zmobilizujmy się i stańmy po prawidłowej stronie historii. Dokonajmy moralnego wyboru między miłością i nienawiścią – zaznaczył twórca. Przemówienie reżysera skrytykował na Twitterze Donald Trump, który najwyraźniej zrozumiał, że Lee nie jest mu przychylny. Zaznaczył w nim, że twórca „w rasistowski sposób atakuje swojego prezydenta, który zrobił dla Afroamerykanów więcej niż niemal wszyscy inni prezydenci”.