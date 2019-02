Kinga Rusin zaskoczyła zdjęciem z Los Angeles. „Kto powiedział, że Polacy nie dostali w tym roku Oscara”?

Oscar za najlepszą muzykę powędrował w tym roku do „Czarnej Pantery”. Tym samym wyróżniono Ludwiga Goranssona, który pracował przy ścieżce dźwiękowej do nagrodzonej produkcji. Zdjęcie z twórcą opublikowała na Instagramie Kinga Rusin. Przy okazji zwróciła uwagę na to, że Szwed ma polskie korzenie. „Kto powiedział że Polacy nie dostali w tym roku Oskara? Musimy go wprawdzie podzielić ze Szwecją, ale pół jest „nasze”!” – napisała dziennikarka. „Ludwig Goransson jest w połowie Polakiem – jego mama pochodzi z Warszawy a dziadkowie nadal tu mieszkają. Genialny muzyk, kompozytor, producent (Childlish Gambino), zdobywca Oskara za muzykę do wielkiego przeboju Czarna Pantera!” – podsumowała. Goransson współpracował także przy innych popularnych produkcjach. Na swoim koncie ma muzykę m.in. do „Ponad wszystko” czy „Creed: Narodziny legendy”.

Pełna lista zwycięzców tegorocznych Oscarów:

Najlepszy film: „Green Book”

Najlepszy reżyser: Alfonso Cuaron „Roma”

Najlepsza aktorka: Olivia Coleman „Faworyta”

Najlepszy aktor: Rami Malek „Bohemian Rhapsody”

Najlepszy aktor drugoplanowy: Mahershala Ali – „Green Book”

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Regina King – „Gdyby ulica Beale umiała mówić”

Najlepszy scenariusz oryginalny: „Green Book”

Najlepszy scenariusz adaptowany: „Czarne bractwo. BlacKkKlansman”

Najlepsza animacja: „Spider-Man: Uniwersum”

Najlepszy film nieanglojęzyczny: „Roma”

Najlepszy film dokumentalny: „Free Solo”

Najlepsze zdjęcia: „Roma”

Najlepsza muzyka: „Czarna Pantera”

Najlepsza piosenka: „Shallow” z filmu „Narodziny Gwiazdy”

Najlepsza efekty specjalne: „Pierwszy człowiek”

Najlepsza charakteryzacja: „Vice”

Najlepsza scenografia: „Czarna Pantera”

Najlepsze kostiumy: „Czarna Pantera”

Najlepszy dźwięk: „Bohemian Rhapsody”

Najlepszy montaż dźwięku: „Bohemian Rhapsody”

Najlepszy montaż: „Bohemian Rhapsody”

Najlepszy film krótkometrażowy: „Skin”

Najlepszy krótkometrażowy dokument: „Period. End of Sentence”

Najlepsza krótkometrażowa animacja: „Bao”

Czytaj także:

Donald Trump skrytykował zdobywcę Oscara. Twierdzi, że padł ofiarą „rasistowskiego ataku”Czytaj także:

Memy oscarowe? Jak co roku internauci nie zawiedli