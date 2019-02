Portal LGBTQ+ zawiedziony Oscarami 2019. „Hetero wciąż wygrywają nagrody za role LGBTQ+”

W tym roku podczas oscarowej gali środowisko LGBTQ+ (lesbijki, geje, biseksualiści, trans, queer i inni) miało powody do zadowolenia. Aż trzy z najważniejszych filmów tej ceremonii odwoływało się do przedstawicieli tej grupy. „Bohemian Rhapsody”, opowiadający o biseksualnym Freddiem Mercurym (zagrał go Rami Malek), zgarnął cztery statuetki. „Green Book”, przedstawiający pianistę identyfikującego się jako queer, otrzymał Oscara za najlepszy film, a sam Mahershala Ali dostał statuetkę za rolę drugoplanową. Oscarem nagrodzono też Olivię Coleman za rolę romansującej z dwórkami w filmie „Faworyta”.

W artykule pt. „Hetero wciąż wygrywają nagrody za role LGBTQ+” dziennikarze Out.com zwracają uwagę, że zarówno Malek, Ali, jak i Coleman przedstawiają się jako osoby heteroseksualne. Portal przypomniał, że podobne sytuacje miały miejsce w ostatnich latach, kiedy za „Witaj w klubie” nagrodę otrzymał Jared Leto, który grał transpłciową postać. Nagrodę za romansującą z kobietami bohaterkę otrzymała też Natalie Portman, grająca w „czarnym łabędziu”.

Pełna lista zwycięzców tegorocznych Oscarów:

Najlepszy film: „Green Book”

Najlepszy reżyser: Alfonso Cuaron „Roma”

Najlepsza aktorka: Olivia Coleman „Faworyta”

Najlepszy aktor: Rami Malek „Bohemian Rhapsody”

Najlepszy aktor drugoplanowy: Mahershala Ali – „Green Book”

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Regina King – „Gdyby ulica Beale umiała mówić”

Najlepszy scenariusz oryginalny: „Green Book”

Najlepszy scenariusz adaptowany: „Czarne bractwo. BlacKkKlansman”

Najlepsza animacja: „Spider-Man: Uniwersum”

Najlepszy film nieanglojęzyczny: „Roma”

Najlepszy film dokumentalny: „Free Solo”

Najlepsze zdjęcia: „Roma”

Najlepsza muzyka: „Czarna Pantera”

Najlepsza piosenka: „Shallow” z filmu „Narodziny Gwiazdy”

z filmu Najlepsza efekty specjalne: „Pierwszy człowiek”

Najlepsza charakteryzacja: „Vice”

Najlepsza scenografia: „Czarna Pantera”

Najlepsze kostiumy: „Czarna Pantera”

Najlepszy dźwięk: „Bohemian Rhapsody”

Najlepszy montaż dźwięku: „Bohemian Rhapsody”

Najlepszy montaż: „Bohemian Rhapsody”

„Bohemian Rhapsody” Najlepszy film krótkometrażowy: „Skin”

Najlepszy krótkometrażowy dokument: „Period. End of Sentence”

Najlepsza krótkometrażowa animacja: „Bao”

Czytaj także:

Rami Malek otrzymał Oscara dla najlepszego aktora. Chwilę później potrzebował pomocy medycznejCzytaj także:

Oscary 2019. „Green Book” najlepszym filmem. Kryje się za nim niezwykła historia!Czytaj także:

Memy oscarowe? Jak co roku internauci nie zawiedli