Portal LGBTQ+ zawiedziony Oscarami 2019. „Hetero wciąż wygrywają nagrody za role LGBTQ+”

W tym roku podczas oscarowej gali środowisko LGBTQ+ (lesbijki, geje, biseksualiści, trans, queer i inni) miało powody do zadowolenia. Aż trzy z najważniejszych filmów tej ceremonii odwoływało się do przedstawicieli tej grupy. „Bohemian Rhapsody”, opowiadający o biseksualnym Freddiem Mercurym (zagrał go Rami Malek), zgarnął cztery statuetki. „Green Book”, przedstawiający pianistę identyfikującego się jako queer, otrzymał Oscara za najlepszy film, a sam Mahershala Ali dostał statuetkę za rolę drugoplanową. Oscarem nagrodzono też Olivię Coleman za rolę romansującej z dwórkami w filmie „Faworyta”.

W artykule pt. „Hetero wciąż wygrywają nagrody za role LGBTQ+” dziennikarze Out.com zwracają uwagę, że zarówno Malek, Ali, jak i Coleman przedstawiają się jako osoby heteroseksualne. Portal przypomniał, że podobne sytuacje miały miejsce w ostatnich latach, kiedy za „Witaj w klubie” nagrodę otrzymał Jared Leto, który grał transpłciową postać. Nagrodę za romansującą z kobietami bohaterkę otrzymała też Natalie Portman, grająca w „czarnym łabędziu”.

