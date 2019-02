Która dziennikarka z Polski wyglądała najładniej na Oscarach? Materiał o tym wyemitowała... TVP

„»Polska dziennikarka zachwyciła w Hollywood«, »Kreacja Polki wzbudziła prawdziwy zachwyt. Obecni nie mogli oderwać oczu od pięknej Zuzanny« – to tylko nieliczne nagłówki dzisiejszej prasy. Według Reutersa Zuzanna Falzmann to »cudowna kobieta na czerwonym dywanie«” – tak zaczyna się materiał TVP dotyczący dziennikarki tej stacji, która relacjonowała oscarową galę.

„Zagraniczne media to naszą dziennikarkę wyłowiły z tłumu gwiazd i to ją wypytywano o zachwycające kreacje” – słyszymy dalej. „Dziennikarzom niezwykle trudno jest się przebić. Jej się udało” – dodano. Następnie w materiale pojawia się wypowiedź stylisty mody Jarosława Szado. – To jest taki prawdziwy amerykański „look” gwiazdy filmowej chciałoby się powiedzieć, ale powiem gwiazdy dziennikarstwa – stwierdza.

Później w materiale odnotowano, że na czerwonym dywanie „pojawiły się też dziennikarki TVN i Polsatu”. „Ale to gwiazda Telewizji Polskiej zachwyciła świat” – słyszymy w materiale. Jarosław Szado stwierdza następnie: „Nie ujmując innym paniom... ale uroda i taki szyk, bo nie ukrywam, że Zuzannę obserwuje od wielu lat, bardzo jej w tym pomogła” . „Nasza gwiazda nie musiała budzić kontrowersji. Postawiła na klasykę i dodatki” – stwierdziła prezentująca materiał Aleksandra Marciniak.

Materiał TVP wzbudził niemałe kontrowersje w sieci. Pojawiły się też jednak pochlebne komentarze. Jeden z nich od Magdaleny Ogórek.

