Oscary 2020. 20 filmów w walce o nagrodę za efekty specjalne

92. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej odbędzie się 9 lutego 2020 roku. Wcześniej, bo już 13 stycznia, poznamy oficjalne nominacje do Oscarów. Tymczasem ogłoszona została lista 20 tytułów, które mogą powalczyć o statuetkę za najlepsze efekty specjalne. Jeszcze w tym miesiącu lista ta zostanie skrócona do 10 filmów, które przejdą do ostatecznego etapu selekcji.

„1917”



„Spider-Man: Daleko od domu”



„Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie”



„Terminator: Mroczne przeznaczenie”



„Midway”



„Jumanji: Następny poziom”



„Men in Black: International”



„Król Lew”



„Irlandczyk”



„Gemini Man”



„Ford v Ferrari”



„Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”



„Dumbo”



„Koty”



„Kapitan Marvel”



„Avengers: Endgame”



„Alita: Battle Angel”



„Aladyn”



„The Aeronauts”



„Ad Astra"

