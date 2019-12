Film „Boże ciało” Jana Komasy na krótkiej liście dziesięciu kandydatów do Oscara

Amerykańska Akademia Filmowa skróciła listę do 10 filmów z 91 propozycji. Siedem filmów ostało wybranych przez członków Akademii, którzy obejrzeli określoną liczbę kandydujących z różnych krajów filmów, trzy tytuły zostały dodane przez komisję nadzorującą kategorię.

Na „krótkiej liście” kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny (dawniej najlepszy film nieanglojęzyczny) oprócz Bożego Ciała znalazły się:

„Malowany ptak” Vaclava Marhoula (Czechy),

„Prawda i sprawiedliwość” Tanela Tooma (Estonia),

„Nędznicy” Ladja Ly (Francja),

„Ci, którzy zostali” Barbabasa Totha (Węgry),

„Kraina miodu” Tamary Kotewskiej i Ljubomira Stefanowa (Macedonia),

„Wysoka dziewczyna” Kantemira Bałagowa (Rosja),

„Atlantyk” Mati Diop (Senegal),

„Parasite” Bonga Joon-Hoo (Korea),

„Ból i blask” Pedro Almodovara (Hiszpania).

Ostateczne oscarowe nominacje poznamy 13 stycznia 2020 r.

„Boże Ciało” Jana Komasy

„Boże Ciało” to historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast się tam udać, Daniel idzie do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Pod nieobecność duchownego zaczyna udawać księdza pełniąc posługę kapłańską.

Od początku metody ewangelizacji „księdza” budzą kontrowersje wśród mieszkańców, a wśród jego krytyków znajduje się kościelna Lidia. Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego duchownego zaczynają poruszać ludzi pogrążonych w tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością kilka miesięcy wcześniej. Tymczasem w miasteczku pojawia się dawny kolega Daniela z poprawczaka, a córka kościelnej, Marta, coraz mocniej zaczyna kwestionować duchowość młodego księdza. Wszystko to sprawia, że 20-latkowi grunt zaczyna palić się pod nogami. Rozdarty pomiędzy sacrum i profanum bohater znajduje w swoim życiu nowy, ważny cel.

Obsada „Bożego Ciała”

W rolę Daniela wcielił się Bartosz Bielenia, który ma na swoim koncie role w filmach takich jak „Kler”, „Na granicy” czy „Disco polo”. Reżyserem „Bożego Ciała” jest Jan Komasa, którego widzowie znają dzięki pracy przy „Sali samobójców”, „Powstaniu Warszawskim” czy „Mieście 44” .

Pozostałą część obsady dopełniają Tomasz Ziętek („Cicha Noc”, „Konwój”) i Eliza Rycembel („Obietnica”, „Carte Blanche”) oraz Aleksandra Konieczna („Ostatnia Rodzina”) i Łukasz Simlat („Amok"). Na ekranie zobaczymy także Leszka Lichotę („Wataha”).

Autorem nagrodzonego w konkursie Script Pro scenariusza do „Bożego Ciała” jest Mateusz Pacewicz. Za zdjęcia odpowiada Piotr Sobociński Jr. („Wołyń”, „Bogowie”, „Drogówka”). Muzykę do filmu skomponowali Evgueni i Sacha Galperine, autorzy muzyki do takich filmów jak „Niemiłość” Andrieja Zwiagincewa, „Przeszłość” Asghara Farhadiego czy ostatnio „Dzięki Bogu” Françoisa Ozona.

