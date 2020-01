Ogłoszono nominacje do Oscarów. Polski film powalczy o statuetkę!

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła w poniedziałek 13 stycznia nominacje do tegorocznych Oscarów. Nazwiska nominowanych odczytali aktor John Cho i aktorka komediowa Issa Rae. O Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy powalczy film Jana Komasy Boże ciało. Polska produkcja będzie rywalizować z czterema innymi filmami:

„Ból i blask” (reż. Pedro Almodóvar)

„Kraina miodu” (reż. Tamara Kotevska i Ljubo Stefanov)

„Parasite” (reż. Bong Joon-ho)

„Nędznicy” (reż. Ladj Ly)

Gala wręczenia nagród odbędzie się 9 lutego.

O czym jest „Boże Ciało” Jana Komasy?

„Boże Ciało” to historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast się tam udać, Daniel idzie do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Pod nieobecność duchownego zaczyna udawać księdza pełniąc posługę kapłańską.

Od początku metody ewangelizacji „księdza” budzą kontrowersje wśród mieszkańców, a wśród jego krytyków znajduje się kościelna Lidia. Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego duchownego zaczynają poruszać ludzi pogrążonych w tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością kilka miesięcy wcześniej. Tymczasem w miasteczku pojawia się dawny kolega Daniela z poprawczaka, a córka kościelnej, Marta, coraz mocniej zaczyna kwestionować duchowość młodego księdza. Wszystko to sprawia, że 20-latkowi grunt zaczyna palić się pod nogami. Rozdarty pomiędzy sacrum i profanum bohater znajduje w swoim życiu nowy, ważny cel.

Obsada „Bożego Ciała”

W rolę Daniela wcielił się Bartosz Bielenia, który ma na swoim koncie role w filmach takich jak „Kler”, „Na granicy” czy „Disco polo”. Reżyserem „Bożego Ciała” jest Jan Komasa, którego widzowie znają dzięki pracy przy „Sali samobójców”, „Powstaniu Warszawskim” czy „Mieście 44”. Pozostałą część obsady dopełniają Tomasz Ziętek („Cicha Noc”, „Konwój”) i Eliza Rycembel („Obietnica”, „Carte Blanche”) oraz Aleksandra Konieczna („Ostatnia Rodzina”) i Łukasz Simlat („Amok"). Na ekranie zobaczymy także Leszka Lichotę („Wataha”).

Autorem nagrodzonego w konkursie Script Pro scenariusza do „Bożego Ciała” jest Mateusz Pacewicz. Za zdjęcia odpowiada Piotr Sobociński Jr. („Wołyń”, „Bogowie”, „Drogówka”). Muzykę do filmu skomponowali Evgueni i Sacha Galperine, autorzy muzyki do takich filmów jak „Niemiłość” Andrieja Zwiagincewa, „Przeszłość” Asghara Farhadiego czy ostatnio „Dzięki Bogu” Françoisa Ozona.

