Znamy nominacje do tegorocznych Oscarów. Oto pełna lista

Najlepszy film:

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once upon a time... in Hollywood

Parasite Reżyseria:

The Irishman

Joker

1917

Once upon a time... in Hollywood

Parasite Główna rola kobieca:

Cynthia Erivo

Scarlett Johansson

Saoirse Ronan

Charlize Theron

Renee Zellweger Główna rola męska:

Antonio Banderas

Leo DiCaprio

Adam Driver

Joquin Phoenix

Jonathan Pryce Scenariusz oryginalny:

Knives Out

Marriage Story

1917

Once upon a time... in Hollywood

Parasite Scenariusz adaptowany:

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes Piosenka oryginalna:

Toy Story 4

Rocket Man

Breakthrough

Frozen 2

Harriet Najlepszy film animowany:

How to train your dragon: The Hidden World

I lost my body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4 Charakteryzacja:

Bombshell

Joker

Judy

Maleficient: Mistress of Evil

1917 Efekty specjalne:

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of SKkywalker Zdjęcia:

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

Once upon a time... in Hollywood Scenografia:

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once upon a time... in Hollywood

Parasite Montaż:

Form v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite Najlepszy film nieanglojęzyczny:

Corpus Christi (Boże ciało)

Honeyland

Les Miserables

Pain and Glory

Parasite



Film „Boże ciało” Jana Komasy na krótkiej liście dziesięciu kandydatów do Oscara Dokument krótkometrażowy:

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You Are a Girl)

Life Overtakes

Saint Luis Superman

Walk Run Cha Cha Rola drugoplanowa męska:

Tom Hanks

Anthony Hopkins

Al Pacino

Joe Pesci

Brad Pitt Najlepszy dokument:

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland Najlepszy krótkometrażowy film aktorski:

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbour's Window

Saria

A Sister Animacja krótkometrażowa:

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister Muzyka:

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star WarsL The Rise of Skywalker Edycja dźwięku:

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once upon a time... in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker Montaż dźwięku:

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once upon a time... in Hollywood Kostiumy:

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once upon a time... in Hollywood Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Kathy Bates

Laura Dern

Scarlett Johansson

Florence Pugh

Margot Robbie