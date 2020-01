Oscary 2020. „Joker” Todda Phillipsa zostanie wielkim wygranym?

„Joker” zgarnął 11 nominacji do Oscara w kategoriach: najlepszy film (Bradley Cooper, Emma Tillinger Koskoff, Todd Phillips), najlepszy aktor pierwszoplanowy (Joaquin Phoenix), najlepszy reżyser (Todd Phillips), najlepszy scenariusz adaptowany (Scott Silver, Todd Phillips), najlepsza charakteryzacja i fryzury, najlepsza muzyka oryginalna (Hildur Guðnadóttir), najlepsze kostiumy (Mark Bridges), najlepsze zdjęcia (Lawrence Sher),

najlepszy dźwięk (Dean A. Zupancic, Tod A. Maitland, Tom Ozanich), najlepszy montaż (Jeff Groth), najlepszy montaż dźwięku (Alan Robert Murray).

O czym jest film „Joker”?

„Joker” to dramat psychologiczny, całkowicie poświęcony postaci o tym samym imieniu z komiksów wydawnictwa DC Comics. Kontrastuje jednak z innymi produkcjami DC Extended Universe, które przeznaczone są dla młodszych widzów. Film ma zupełnie inną konwencję, co widać już po samym zwiastunie. Otrzymał też kategorię wiekową R, co oznacza, że osoba poniżej 17. roku życia może obejrzeć film w kinie tylko z udziałem osoby dorosłej. Film opowiada historię jednego z najpopularniejszych czarnych charakterów w historii komiksu i popkultury w ogóle. Dowiadujemy się z niego, jak tytułowy antybohater schodził na drogę przestępstwa i stacza się w otchłań szaleństwa. Akcja toczy się w 1981 roku, gdy Arthur Fleck – nieudolny komik, zaczyna siać zbrodnię i chaos w Gotham City, stając się przerażającą legendą znaną jako Joker.

Recenzja filmu „Joker”. Jak bardzo przyczyniasz się do zła, mimo że nie pociągasz za spust?

Jak zrodził się pomysł na film „Joker”?

W latach 2014-2015 Joaquin Phoenix wyrażał zainteresowanie występem w filmie przedstawiającym „studium postaci”, takiej jak Joker. Jego agent proponował mu nawet spotkanie z wytwórnią, jednak aktor nie wierzył, że film może dotyczyć postaci Jokera, która została już pokazana w wielu obrazach. W 2017 roku ogłoszono, że powstanie jednak film o tym czarnym charakterze, a na stanowisku reżysera stanął Todd Phillips. Stworzył on też scenariusz wraz z Scottem Silverem, a drugim producentem zostać miał Martin Scorsese. Podawano, że produkcja oparta będzie właśnie na jego filmach takich jak „Taksówkarz” (1976), „Wściekły Byk” (1981) czy „Król komedii” (1983). Ostatecznie Scorsese zrezygnował ze stanowiska producenta i został producentem wykonawczym. Produkcją zajmuje się zatem sam Phillips oraz Bradley Cooper oraz Emma Tillinger Koskoff z ramienia firmy produkcyjnej Scorsese’a, Sikelia Productions.

„Joker” – jak oceniany jest film?

Film „Joker” na IMDB, największej na świecie internetowej bazy danych na temat filmów, seriali i ludzi z nimi związanych, ma na tę chwilę ocenę 8,6/10 na 621 tys. głosów. Na polskim odpowiedniku tego serwisu – Filmwebie – ma ocenę 8,5/10 na prawie 178 tys. głosów.

W październiku w rozmowie z „The Hollywood Reporter” członkowie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, od których głosów zależne jest to, kto otrzyma Oscara, podzielili się anonimowo swoimi opiniami na temat nowego filmu Todda Phillipsa „Joker”.

Relację na żywo z przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl nad ranem 10 lutego. Bądźcie z nami – startujemy o godzinie 1:00!



