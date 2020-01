Oscary 2020. Wszystko o filmie „Pewnego razu... w Hollywood” Quentina Tarantino

„Pewnego razu... w Hollywood” otrzymał nominację do Oscara w kategoriach: najlepszy film (David Heyman, Quentin Tarantino, Shannon McIntosh), najlepszy aktor pierwszoplanowy (Leonardo DiCaprio), najlepszy aktor drugoplanowy (Brad Pitt), najlepszy reżyser (Quentin Tarantino), najlepszy scenariusz oryginalny (Quentin Tarantino), najlepsza scenografia (Barbara Ling, Nancy Haigh), najlepsze kostiumy (Arianne Phillips), najlepsze zdjęcia (Robert Richardson), najlepszy dźwięk (Christian P. Minkler, Mark Ulano, Michael Minkler), najlepszy montaż dźwięku (Wylie Stateman).

O czym jest film „Pewnego razu... w Hollywood”?

Produkcja otrzymała 7-minutową owację na stojąco po premierze na Festiwalu Filmowym w Cannes. Opowiada o losach zmagającego się aktora Ricka Daltona (Leonardo DiCaprio) i jego dublera-kaskadera Cliffa Bootha (Brad Pitt), którzy próbują ożywić swoje kariery. Ich historie łączą się z losami Sharon Tate (Margot Robbie), która przeprowadza się w te okolice, a także z członkami grupy sekty Charlesa Mansona.

Tło filmu „Pewnego razu... w Hollywoood”

Lata sześćdziesiąte były w Stanach Zjednoczonych czasem niezwykłym. Świat zmieniał się bezpowrotnie. Odchodziło stare, zastępowane nowym. To być może największa rewolucja obyczajowo-kulturowa w historii tego kraju. Stare pokolenie, „najlepsze pokolenie”, bohaterów wojennych II wojny światowej, odchodziło w cień, podczas gdy młodsze pokolenie rozpoczęło prawdziwą rebelię. Chciało wolności i równości – dla wszystkich. Wszechobecne narkotyki pozwoliły doświadczać rzeczywistości na nieznanej dotąd głębokości doznań. Od teraz życie miało polegać na zabawie, miłość miała być wolna, a muzyka miała być wszędzie. Poezja miała stać się przełomem i przełom ten wieszczyć, bo wszyscy czuli, że wielka zmiana wisi w powietrzu.

Rok 1969 przyniósł jednak rozgoryczenie. Ludzie byli wściekli na wojnę w Wietnamie, gdzie ginęli niewinni młodzi żołnierze, Ameryka wciąż nie otrząsnęła się po zabójstwach Roberta Kennedy’ego i Martina Luthera Kinga, które miały miejsce rok wcześniej. I choć lądowanie na Księżycu było wielkim skokiem w historii ludzkości, zbierająca się nad USA burza nadeszła 9 sierpnia 1969 roku. To tego dnia banda hippisów, prowadzona przez samozwańczego mesjasza Charlesa Mansona, włamała się do rezydencji Sharon Tate i zamordowała będącą w ósmym miesiącu ciąży aktorkę oraz cztery inne osoby. Brutalne morderstwo wstrząsnęło nie tylko Hollywood, ono zakończyło miłujące pokój i nawołujące do wolnej miłości lata sześćdziesiąte. Ta wydarzenia stały się jedną z najtragiczniejszych legend w historii, na zawsze zmieniając świat.

„Pewnego razu... w Hollywoood” – jak oceniany jest film?

Dziewiąty film Quentina Tarantino w serwisie IMDB, największej na świecie internetowej bazy danych na temat filmów, seriali i ludzi z nimi związanych, ma ocenę 7,8/10 na 343 tys. głosów. Na polskim odpowiedniku – Filmwebie – oceniony został na 7,4/10 na 107,5 tys. głosów.

Oscary – gdzie śledzić transmisję?

Relację na żywo z przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl nad ranem 10 lutego. Bądźcie z nami – startujemy o godzinie 1:00!

