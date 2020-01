Oscary 2020. „Historia małżeńska” Noah Baumbacha

Film „Historia małżeńska” został nominowany do Oscara w kategoriach: najlepszy film (David Heyman, Noah Baumbach), najlepszy aktor pierwszoplanowy (Adam Driver), najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Scarlett Johansson), najlepsza aktorka drugoplanowa (Laura Dern), najlepszy scenariusz oryginalny (Noah Baumbach), najlepsza muzyka oryginalna (Randy Newman).

O czym jest film „Historia małżeńska”?

Film to wnikliwy i pełen empatii obraz rozpadającego się małżeństwa i wspierającej się rodziny. – „Historia małżeńska” to historia miłosna, która ujawniła się wraz z jego rozbiciem. Dzięki tym zwiastunom chciałem pokazać związek oczami obydwu postaci. Każda historia ma wiele stron, a film uwzględnia te różne punkty widzenia, aby w końcu dojść do jakiejś wspólnej prawdy – tłumaczył reżyser Noah Baumbach.

W filmie, oprócz Scarlett Johansson i Adama Drivera grają m.in. Laurę Dern, Alana Aldę i Raya Liottę. Premiera filmu odbędzie się na Festiwalu Filmowym w Wenecji 29 sierpnia.

„Historia małżeńska” – jak oceniany jest film?

W serwisie IMDB, największej na świecie internetowej bazy danych na temat filmów, seriali i ludzi z nimi związanych, film „Historia małżeńska” ma ocenę 8,1/10 na 131 tys. ocen. Z kolei na polskim Filmwebie obraz oceniony został na 7,5 - głosy oddało prawie 58 tys. ludzi.

