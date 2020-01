Oscary 2020. „Małe kobietki” w reżyserii Grety Gerwig

Greta Gerwig tym razem zaprasza nas w podróż do odległego świata, ale – jak się okaże – wciąż niezwykle współczesnego. „Małe kobietki” – filmowa adaptacja kultowej powieści Louisy May Alcott – to nowe spojrzenie na klasykę.

Film „Małe kobietki” w reżyserii Grety Gerwig otrzymał sześć nominacji do Oscarów w kategoriach: najlepszy film (Amy Pascal), najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Saoirse Ronan), najlepsza aktorka drugoplanowa (Florence Pugh), najlepszy scenariusz adaptowany (Greta Gerwig), najlepsza muzyka oryginalna (Alexandre Desplat), najlepsze kostiumy (Jacqueline Durran). O czym jest film „Małe kobietki”? Emma Watson wciela się w najstarszą siostrę Meg, romantyczkę, która marzy o tym, aby znaleźć zarówno miłość jak i poważanie. Eliza Scanlen gra wrażliwą i opiekuńczą Beth. Florence Pugh wciela się w otwartą Amy, która dorasta i znajduje swój głos. Saoirse Ronan gra aspirującą pisarkę, która nie wierzy, że potrzebuje mężczyzny, by odnieść sukces w życiu. Jo w latach 60. XIX wieku stała się wzorem dla wielu kobiet. „Mam dość gadania, że kobieta jest stworzona jedynie do miłości” – mówi w zwiastunie Ronan, wcielająca się w Jo. Inni kultowi aktorzy, którzy pojawią się na ekranie to między innymi Timothee Chalamet jako Theodore „Laurie” Laurence, przyjaciel Jo z dzieciństwa, Laura Dern jako Marmee, matka dziewcząt oraz Meryl Streep jako ich ciotka. „Małe kobietki” – jak oceniany jest film? W serwisie IMDB film ma ocenę 8,2/10 na prawie 29 tys. ocen. Oscary – gdzie śledzić transmisję? Relację na żywo z przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl nad ranem 10 lutego. Bądźcie z nami – startujemy o godzinie 1:00! Czytaj także:

