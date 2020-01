Oscary 2020. „Jojo Rabbit” w reżyserii Taika Waititi

„Jojo Rabbit” został nominowany do Oscara w kategoriach: najlepszy film (Carthew Neal, Taika Waititi), najlepsza aktorka drugoplanowa (Scarlett Johansson), najlepszy scenariusz adaptowany (Taika Waititi), najlepsza scenografia (Nora Sopková, Ra Vincent), najlepsze kostiumy (Mayes C. Rubeo), najlepszy montaż (Tom Eagles).

O czym jest film „Jojo Rabbit”?

10-letniego Jojo, któremu towarzyszy wyimaginowany Adolf Hitler, osadzona jest w czasach II wojny światowej. Główny bohater bierze udział w obozach organizowanych przez Hitlerjugend i regularnie rozmawia ze zmyślonym przyjacielem. Jego życie wywraca się do góry nogami w momencie, gdy na strychu domu spotyka Żydówkę ukrytą tam przez jego matkę. „Wspomagany jedynie przez swojego idiotycznego, wymyślonego przyjaciela Adolfa Hitlera, Jojo musi skonfrontować swój ślepy nacjonalizm” – czytamy w opisie produkcji.

W rolę Jojo wcielił się Roman Griffin Davis, a jego filmową matką została Scarlett Johansson. Dyktatora zagrał z kolei sam Waititi, który w rozmowie z serwisem Deadline przyznał, że grana przez niego postać tak naprawdę nie jest Hitlerem. – Jest to wersja Hitlera dla 10-letniego chłopca. Nie musi mieć więc nic wspólnego z rzeczywistym Hitlerem, ponieważ 10-latkowie nigdy go nie spotykają. Zasadniczo jest 10-latkiem, który ma małe wąsy – wyjaśnił reżyser.

Waititi dodał, że nie przygotowywał się do roli w żaden specjalny sposób. – Nie opierałem go o nic, co wcześniej wiedziałem o Hitlerze. Po prostu zrobiłem go jako wersję siebie, która ma złą fryzurę i cholernie małe wąsy. Oraz mierny niemiecki akcent – podkreślił filmowiec. Zaznaczył przy tym, że zagranie prawdziwego dyktatora byłoby za dziwne, a ludzie raczej nie polubiliby tej postaci. – Każdy wie, jaką był p********ą p***ą – podsumował.

„Jojo Rabbit” – ocena filmu

„Jojo Rabbit” na IMDB, największej na świecie internetowej bazy danych na temat filmów, seriali i ludzi z nimi związanych, ma ocenę 8/10 na ponad 51 tys. głosów.

Oscary – gdzie śledzić transmisję?

Relację na żywo z przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl nad ranem 10 lutego. Bądźcie z nami – startujemy o godzinie 1:00!

Czytaj także:

Oscary 2020. „Małe kobietki” w reżyserii Grety Gerwig