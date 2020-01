Oscary 2020. Aktorki nominowane za role pierwszoplanowe. Która powinna zgarnąć statuetkę? Zagłosuj

Cynthia Erivo

Rola w filmie „Harriet” przyniosła Cynthii Erivo pierwszą nominację do Oscara. Aktorka wcieliła się w tytułową Harriet Tubman, która ucieka z niewoli i zaczyna działać w podziemiu jako abolicjonistka.



Saoirse Ronan

25-latka nominowana jest za pierwszoplanową rolę w filmie „Małe kobietki” w reżyserii Grety Gerwig. Postać, w którą się wciela, Jo March, pracuje jako nauczycielka w Nowym Jorku. Kobieta wspomina przeszłość swoją i sióstr. Młoda aktorka była wcześniej nominowana do Oscara już trzy razy – w 2008, 2016 i 2018 roku, kolejno za role w: „Pokucie”, „Brooklynie” i „Lady Bird”.



Renée Zellweger

50-letnia aktorka w najnowszym filmie „Judy” Ruperta Goolda wciela się w amerykańską piosenkarkę i ikonę kina Judy Garland. Zellweger przyznała w wywiadach, że do roli Judy Garland przygotowywała się całe życie. Gdy dorastała w mieście Katy w Teksasie, nie było kina, jednak w jej domu zawsze rozbrzmiewał głos Garland. Renée Zellweger otrzymała do tej pory jeszcze trzy inne nominacje do Oscara - za role w filmach „Dziennik Bridget Jones” (2001), „Chicago” (2002) oraz „Wzgórze nadziei” (2003). Za ten ostatni film aktorka otrzymała nagrodę Akademii Filmowej.



Scarlett Johansson

35-latka nominowana została do Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa za film „Historia małżeńska”, w którym wciela się w rolę Nicole. Obraz opowiada o małżeństwie, które po dziesięciu latach zaczyna się rozpadać, gdy pojawiają się przed małżonkami nowe opcje kariery. To jedna z dwóch nominacji do Oscara przyznanych w tym roku Johansson. Została także nominowana w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa za film „Jojo Rabbit”.



Charlize Theron

44-letnia aktorka nominowana jest do Oscara za rolę w filmie „Gorący temat” (ang. Bombshell„) w reżyserii Jaya Roacha. Charlize Theron wciela się w dziennikarkę Megyn Kelly. Film opowiada o prawdziwej historii upadku Rogera Ailesa z telewizji Fox News. Jest to opowieść o kobietach, które oskarżyły producenta o molestowanie. Jest to trzecia nominacja do Oscara Charlize Theron. Theron otrzymała nagrodę Akademii Filmowej dla najlepszej aktorki za film „Monster” w 2004 roku. Później była nominowana także w 2006 roku za film „Daleka północ”.

Jak myślicie, która aktorka powinna otrzymać Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową? Zagłosujcie w naszej sondzie!

Oscary – gdzie śledzić transmisję?

Relację na żywo z przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl nad ranem 10 lutego. Bądźcie z nami – startujemy o godzinie 1:00!

Czytaj także:

Oscary 2020. „Parasite” w reżyserii Joon-ho Bong. Ten film powinien zobaczyć każdy