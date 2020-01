Oscary 2020. Aktorzy nominowani za role pierwszoplanowe. Który powinien wygrać? Zagłosuj

Joaquin Phoenix

45-letni aktor był nominowany do Oscara już trzy razy wcześniej, za role w: „Gladiatorze” (2000), „Spacerze po linie” (2005) i „Mistrzu” (2012). Teraz nominację przyznano mu za film „Joker”, w którym wciela się w tytułowego bohatera. Film opowiada historię jednego z najpopularniejszych czarnych charakterów w historii komiksu i popkultury w ogóle. Dowiadujemy się z niego, jak tytułowy antybohater schodził na drogę przestępstwa i stacza się w otchłań szaleństwa. Akcja toczy się w 1981 roku, gdy Arthur Fleck – nieudolny komik, zaczyna siać zbrodnię i chaos w Gotham City, stając się przerażającą legendą znaną jako Joker.



Jonathan Price

72-letni aktor otrzymał nominację do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej po raz pierwszy w swojej karierze. W filmie „Dwóch papieży” w reżyserii Fernando Meirellesa wciela się w papieża Franciszka. W 2012 roku kardynał Bergoglio (Jonathan Pryce), głęboko zawiedziony kierunkiem, w którym zmierza Kościół Katolicki prosi papieża Benedykta (Anthony Hopkins), aby pozwolił mu przejść na emeryturę. Zamiast tego nękany wątpliwościami i stojący w obliczu skandalu Benedykt wzywa swojego najsurowszego krytyka i przyszłego następcę do Watykanu, aby wyjawić mu tajemnicę, która wstrząśnie podstawami kościoła.



Leonardo DiCaprio

Wyróżnienie za rolę w filmie „Pewnego razu... w Hollywood” Quentina Tarantino to szósta nominacja do Oscara Leonardo DiCaprio. W 2016 roku aktor otrzymał nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej za film „Zjawa”. Wcześniejsze nominacje dotyczyły produkcji: „Co gryzie Gilberta Grape'a” (1993), „Aviator” (2004), „Krwawy diament” (2006) i „Wilk z Wall Street” (2013). W dziewiątym filmie Tarantino DiCaprio wciela się w rolę zmagającego się aktora Ricka Daltona, który próbuje ożywić swoją karierę. Jego historia łączy się z losami Sharon Tate (Margot Robbie), która przeprowadza się w te okolice, a także z członkami grupy sekty Charlesa Mansona.



Adam Driver

Aktor w 2019 roku był nominowany do Oscara w kategorii najlepsza drugoplanowa rola męska za film „Czarne bractwo. BlacKkKlansman”. Tym razem wyróżniony został za rolę w filmie „Historia małżeńska”. W obrazie wyreżyserowanym przez Noah Baumbach wciela się w rolę Charliego, którego małżeństwo zaczyna się rozpadać po 10 latach.



Antonio Banderas

To pierwsza nominacja do Oscara 59-letniego aktora. Wyróżnienie dotyczy filmu „Ból i blask” w reżyserii Pedro Almodóvara. Banderas wciela się w rolę Salvadora Mallo, hiszpańskiego znanego reżysera filmowego, który stroni od mediów i strzeże swojej prywatności. Mężczyzna na nowo przeżywa najważniejsze momenty swojego życia.

Jak myślicie, który aktor powinien otrzymać Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową? Zagłosujcie w naszej sondzie!

Oscary – gdzie śledzić transmisję?

Relację na żywo z przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl nad ranem 10 lutego. Bądźcie z nami – startujemy o godzinie 1:00!

