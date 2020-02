Polacy i Oscary. Nominowane filmy i wszyscy nagrodzeni do tej pory twórcy

Najwięcej razy do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny nominowany był Andrzej Wajda – cztery razy. Zaraz za nim znajduje się w zestawieniu Paweł Pawlikowski, który nominowany był w tej samej kategorii dwa razy.

„Boże Ciało” (2019) Jan Komasa



„Zimna wojna” (2018) Paweł Pawlikowski



„Ida” (2014) Paweł Pawlikowski



„W ciemności” (2011) Agnieszka Holland



„Katyń” (2007) Andrzej Wajda



„Człowiek z żelaza” (1981) Andrzej Wajda



„Panny z Wilka” (1979) Andrzej Wajda



„Noce i dnie” (1976) Jerzy Antczak



„Ziemia obiecana” (1975) Andrzej Wajda



„Potop” (1974) Jerzy Hoffman



„Faraon” (1966) Jerzy Kawalerowicz



„Nóż w wodzie” (1963) Roman Polański

Polacy mają swoje oscarowe sukcesy także w innych kategoriach. W 1942 roku nagrodę akademii zdobył Leopold Stokowski za muzykę do filmu „Fantazja” Walta Disneya. W 1954 roku statuetkę odebrał Bronisław Kaper za muzykę do filmu „Lili” Charlesa Waltersa. Kolejnym sukcesem Polaków była nagroda dla Zbigniewa Rybczyńskiego w 1983 roku za krótkometrażowy film animowany „Tango”. W 1994 roku Janusz Kamiński otrzymał Oscara za zdjęcia do filmu „Lista Schindlera” Stevena Spielberga. W tym samym roku i za scenografię i dekorację wnętrz w tym samym obrazie nagrodę odebrali Allan Starski i Ewa Braun. W 1999 roku Polacy cieszyli się z nagrody Janusza Kamińskiego, którego wyróżniono Oscarem za zdjęcia do filmu „Szeregowiec Ryan” Stevena Spielberga. W 2000 roku Andrzej Wajda otrzymał honorowego Oscara za całokształt twórczości. Roman Polański w 2003 roku otrzymał statuetkę akademii dla najlepszego reżysera za film „Pianista” . W 2005 roku Jan A.P. Kaczmarek nagrodzony został za muzykę do filmu „Marzyciel” Marca Forstera. Kolejna statuetka dla Polaków przyznana została w 2008 roku – nagrodę odebrał polsko-brytyjski krótkometrażowy film animowany „Piotruś i wilk” .

Oscary – gdzie śledzić transmisję?

Relację na żywo z przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl nad ranem 10 lutego. Bądźcie z nami – startujemy o godzinie 1:00!

Czytaj także:

Jak to wyglądało w ubiegłym roku? Przypominamy zwycięzców 91. gali rozdania Oscarów