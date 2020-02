Jak wyglądała 1. ceremonia wręczenia Oscarów? Oto, kto został nagrodzony

Pierwsza w historii ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej odbyła się 16 maja 1929 roku na przyjęciu w Hollywood Roosevelt Hotel przy Hollywood Boulevard w Los Angeles. Co ciekawe, zorganizowano ją trzy miesiące po ogłoszeniu zwycięzców. Na uroczystość dostało się w sumie 270 osób. Wszyscy musieli nabyć bilety, które kosztowały 5 dolarów. Podczas 1. ceremonii wręczenia Oscarów aktor oraz reżyser otrzymać mógł Oscara za całokształt pracy w ciągu roku. Na gali, która trwała zaledwie 15 minut i którą poprowadził amerykański aktor filmowy Douglas Fairbanks, nagrodzeni zostali:

Oscar honorowy dla Chalie'ego Chaplina

Za stworzenie, zagranie i wyreżyserowanie filmu „Cyrk” (1928).



Oscar honorowy dla Warner Brothers

Za wyprodukowanie pionierskiego filmu dźwiękowego „Śpiewak jazzbandu” (1927), który zrewolucjonizował przemysł filmowy.



Najlepsze efekty inżynieryjne – Roy Pomeroy za film „Skrzydła” (1927)



Najlepsza scenografia i dekoracja wnętrz – William Cameron Menzies za filmy „Gołębica” i „Burza” (1927)



Najlepsze zdjęcia – Charles Rosher i Karl Struss za film „Wschód słońca” (1927)



Najlepsze napisy filmowe – Joseph W. Farnham (nominacja nie była związana ze ściśle określonym filmem)



Najlepszy scenariusz adaptowany – Benjamin Glazer za film „Siódme niebo”



Najlepsze materiały do scenariusza – Ben Hecht za film „Ludzie podziemia”



Najlepszy reżyser dramatu – Frank Borzage za film „Siódme niebo”



Najlepszy reżyser komedii – Lewis Milestone za film „Awantura arabska”



Najlepsza aktorka – Janet Gaynor za „Siódme niebo”, „Anioł ulicy” i „Wschód słońca”



Najlepszy aktor – Emil Jannings za „Ostatni rozkaz” i „Niepotrzebny człowiek”



Najwyższa jakość artystyczna –„Wschód słońca” Friedrich Murnau



Najlepszy film – „Skrzydła" William A. Wellman

