Peter Finch – pierwszy aktor nagrodzony Oscarem za grę pośmiertnie. Za co otrzymał statuetkę?

Peter Finch przed kamerą zadebiutował w 1938 roku w filmie „Tata i Dave przybyli do miasta” . Jego pierwszym brytyjskim filmem był „Eureka Stockade” (1949). W produkcji hollywoodzkiej po raz pierwszy wystąpił w 1950 roku. Był to film „A Town Like Alice” .

Finch zmarł pięć dni po premierze swojego ostatniego filmu zatytułowanego „Atak na Entebbe” z 1977 roku, w którym wcielił się w Icchaka Rabina. Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej nagrodziła go pośmiertnie za rolę w filmie „Sieć” , którego premiera światowa odbyła się 14 listopada 1976 roku. Finch wcielił się w nim w główną rolę prezentera wiadomości Howarda Beale'a.

W sumie, oprócz nagrody przyznanej Finchowi w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy, obraz został nagrodzony Oscarem jeszcze w trzech innych kategoriach: dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej dla Faye Dunaway, najlepszej aktorki drugoplanowej dla Beatrice Straight i za najlepszy scenariusz oryginalny dla Paddy'ego Chayefsky'ego.

Pośmiertnie nominowanymi do Oscara innymi aktorami, którzy nie otrzymali finalnie statuetki byli także James Dean (dwukrotnie: za film „Na wschód od Edenu” z 1995 roku i „Olbrzym” z 1956 roku), Spencer Tracy (za „Zgadnij kto przyjdzie na obiad” z 1976 roku) i Massimo Troisi (za pierwszoplanową rolę w filmie „Listonosz” z 1994 roku.

QUIZ:

Co wiesz o filmach nominowanych do Oscara 2020? Sprawdź się

Oscary – gdzie śledzić transmisję?

Relację na żywo z przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl nad ranem 10 lutego. Bądźcie z nami – startujemy o godzinie 1:00!

Czytaj także:

Oscary 2020. „Joker” Todda Phillipsa zostanie wielkim wygranym?