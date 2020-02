Jako jedyny w historii otrzymał dwa Oscary za jeden film i sprzedał jedną statuetkę. Kim był Harold Russell?

Harold Russell był nieprofesjonalnym aktorem i weteranem II wojny światowej. W 1994 roku w wyniku wybuchu granatu podczas kręcenia zdjęć do filmu szkoleniowego dla poborowych stracił obie ręce. Do końca życia nosił protezy. Po tym w trakcie uczęszczania na Uniwersytet Bostoński wystąpił w filmiku o weteranach wojennych, nazwanym „Diary of a Sergeant” . Ten krótki obraz zobaczył William Wyler, który akurat poszukiwał aktorów do filmu „Najlepsze lata naszego życia” . Russell zagrał rolę Homera Parrisha, marynarza United States Navy, który traci swoje dłonie podczas wojny.

Russell otrzymał dwa Oscary za swoją rolę. Jedna ze statuetek przyznana została w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Druga była nagrodą specjalną – za dodawanie swoją obecnością nadziei i odwagi weteranom wojennym.

Po tym, jak zakończono pracę nad filmem „Najlepsze lata naszego życia” Wyler powiedział Russellowi, aby wrócił do nauki na Uniwersytecie Bostońskim, ponieważ „nie było wielu ról dla aktorów bez dłoni” . Russell tak też zrobił i ukończył studia w 1949 roku. Później napisał dwie biografie – „Victory in My Hands” (1949) i „The Best Years of My Life” (1981). Po swoim filmowym debiucie Russell pojawił się w filmach jeszcze dwukrotnie: w dramacie „Inside Moves” z 1980 roku i „Dogtown” z 1997 roku.

Sprzedaż Oscara i śmierć

W 1992 roku Russell wystawił swojego Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego na aukcję, twierdząc, że potrzebuje pieniędzy na wydatki medyczne swojej żony. Statuetkę nabył prywatny kolekcjoner za ponad 110 tys. dolarów. Akademia Filmowa zakwestionowała motywację Russella ws. sprzedaży nagrody, twierdząc, że w rzeczywistości jego żona „chciała wybrać się w rejs” . Od 1950 roku Akademia wymaga od każdego laureata Oscara podpisania specjalnej umowy zabraniającej sprzedaży nagrody. Russell jednak był zwolniony z tego zapisu, ponieważ otrzymał Oscara przed 1950 rokiem.

Russell zmarł na atak serca 29 stycznia 2002 roku, 15 dni po swoich 88 urodzinach.

Oscary – gdzie śledzić transmisję?

Relację na żywo z przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl nad ranem 10 lutego. Bądźcie z nami – startujemy o godzinie 1:00!

Czytaj także:

Oscary 2020. Aktorzy nominowani za role pierwszoplanowe. Który powinien wygrać? Zagłosuj