Rodziny z Oscarami w trzech pokoleniach. Do tej pory zdarzyło się to dwa razy

Rodzinna Huston

Anjelica Huston

Anjelica Huston, córka Johna Hustona, otrzymała Oscara w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa za rolę Maerose Prizzi w filmie „Honor Prizzich” (1985) w reżyserii swojego ojca. Później Anjelica Huston nominowana była do nagrody Akademii Filmowej jeszcze dwukrotnie – za film „Wrogowie” z 1989 roku w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa i za obraz „Naciągacze” z 1990 roku.



John Huston

John Huston (1906–1987), syn Waltera Hustona, w tym samym roku i za ten sam film co jego ojciec, czyli „Skarb Sierra Madre”, otrzymał dwa Oscary – dla najlepszego reżysera i za najlepszy scenariusz. Do nagrody Akademii Filmowej był w sumie nominowany jeszcze 11 razy, kolejno: za najlepszy scenariusz do filmu „Eksperyment doktora Ehrlicha” (1940); za najlepszy scenariusz do „Sierżant York” (1941) i w tej samej kategorii za film „Sokół maltański” (1941); dla najlepszego reżysera i za najlepszy scenariusz w kontekście filmu „Asfaltowa dżungla” (1950); dla najlepszego reżysera i za najlepszy scenariusz za film „Afrykańska królowa” (1950); za najlepszy film i dla najlepszego reżysera za film „Moulin Rouge” (1952); za najlepszy scenariusz adaptowany za „Bóg jeden wie, panie Allison” (1957); dla najlepszego aktora drugoplanowego za „Kardynał” (1963); za najlepszy scenariusz adaptowany w kontekście filmu „Człowiek, który chciał być królem” (1975); dla najlepszego reżysera za film „Honor Prizzich” (1985).



Walter Huston

Walter Huston (1883-1950) otrzymał Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę Howarda w filmie „Skarb Sierra Madre” z 1948 roku. W sumie aktor ten nominowany był do nagrody Akademii Filmowej jeszcze trzy razy (za „Dodsworth” z 1936 roku, „All That Money Can Buy” z 1941 roku i „Yankee Doodle Dandy” z 1942 roku).

Rodzinna Coppola

Sofia Coppola

Sofia Coppola, córka Francisa Forda Coppoli, otrzymała Oscara w 2004 roku za najlepszy scenariusz oryginalny do filmu „Między słowami” (2003). Za ten sam film Coppola dostała także dwie nominacje do nagrody Akademii - dla najlepszego filmu i najlepszego reżysera.



Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola, scenarzysta i syn Carmine'a Coppoli, otrzymał do tej pory pięć Oscarów, kolejno za: „Patton” z 1970 roku za najlepsze materiały do scenariusza i scenariusz oparte na faktach lub na materiałach nigdy wcześniej niepublikowanych; „Ojciec chrzestny” z 1972 roku za najlepszy scenariusz adaptowany; trzy za „Ojciec chrzestny” II z 1974 za najlepszy film, dla najlepszego reżysera i za najlepszy scenariusz adaptowany. Ponadto Francis Ford Coppola nominowany był za cztery obrazy: „Ojciec chrzestny” (1972) w kategorii najlepszy reżyser, „Amerykańskie graffiti” (1973) za najlepszy film, „Rozmowa” (1974) za najlepszy film i najlepszy scenariusz oryginalny, „Czas Apokalipsy” (1979) za film, dla najlepszego reżysera i za najlepszy scenariusz adaptowany, „Ojciec chrzestny” III (1990) za najlepszy film i dla najlepszego reżysera.



Carmine Coppola

Carmine Coppola (1910-1991), kompozytor filmowy, otrzymał Oscara w 1975 roku za najlepszą muzykę oryginalną do dramatu za film „Ojciec chrzestny II” (1974).

