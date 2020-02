Liza Minnelli – jedyna aktorka nagrodzona Oscarem, której rodzice także byli jego laureatami

Judy Garland w ciągu trwającej przez ponad 40 lat kariery zyskała status międzynarodowej gwiazdy, a najbardziej kojarzonym z nią filmem do tej pory pozostaje „Czarnoksiężnik z Oz” z 1939 roku. W 1940 roku podczas ceremonii wręczenia Oscarów otrzymała Academy Juvenile Award za występy we wspomnianym „Czarnoksiężniku z Oz” oraz „Babes in Arms” . Mimo licznych sukcesów Garland przez całe życie zmagała się z problemami osobistymi, a jej niską samoocenę pogłębiali producenci, którzy mieli zastrzeżenia do jej wyglądu i często nim manipulowali. Otrzymywała ponadto leki kontrolujące wagę i pobudzające, co wpędziło aktorkę w uzależnienie od leków. W wieku 47 lat Judy Garland zmarła w wyniku przypadkowego przedawkowania leków. W 1999 roku Amerykański Instytut Filmowy umieścił ją na 8. miejscu na liście największych aktorek wszech czasów.

Vincente Minnelli uchodził za specjalistę od musicali. Nakręcił między innymi hity takie jak „Spotkajmy się w St. Louis” (1944) ze swoją późniejszą żoną Judy Garland w roli głównej czy „Amerykanina w Paryżu” (1951). Nagrodę Akademii Filmowej za reżyserię przyniósł mu film „Gigi” z 1958 roku, w którym w główną rolę wcieliła się Leslie Caron.

Liza Minnelli postanowiła iść w ślady rodziców. Na ekranie zadebiutowała w wieku trzech lat w końcowej scenie filmu „In The Old Good Summertime” , w którym występowała jej matka Judy Garland. Potem pojawiła się w kilkunastu musicalach wystawianych na Broadwayu. Następnie nagrała płytę, podpisując wcześniej kontrakt z wytwórnią Capitol Records. Przełomem w jej karierze była rola w filmie Alana J. Pakuli „Bezpłodna kukułka” (1969), za którą otrzymała pierwszą nominację do Oscara. Światowy sukces przyniosła jej rola Sally Bowles w musicalu „Kabaret” w 1972 roku. Minnelli otrzymała za nią Oscara, stając się tym samym pierwszą osobą w historii tej nagrody, której rodzice również byli jej laureatami.

