Oscary 2020. Akademia zdradziła laureatów? Usunęła wpis, ale internauci byli szybsi

Wpis pojawił się w poniedziałek i został szybko usunięty przez Akademię Filmową, jednak kinomaniacy obserwujący na Twitterze to konto, zdołali zrobić screenshot przedstawiający post. Internauci zaczęli się zastanawiać, czy profil Akademii padł ofiarą hakerów czy też celowo jego administrator zamieścił taki wpis i usunął dopiero po oburzeniu odbiorców. Post wydał się szczególnie podejrzany dlatego, że członkowie Akademii mogli oddawać głosy na swoich faworytów do wtorku 4 lutego.



Dla przykładu, w opublikowanej tabeli za najlepszy film uznany został „Parasite” , a Sam Mendes, twórca „1917” , za najlepszego reżysera.

Tajemnicze posty wydają się być powiązane z uruchomieniem przez Akademię aplikacji do prognoz oscarowych, która została wprowadzona półtorej godziny wcześniej. W odpowiedzi na liczne zapytania ludzi, Akademia napisała na Twitterze: „Zapraszamy fanów do dzielenia się z nami swoimi prognozami dotyczącymi Oscarów. Błąd na naszym Twitterze mógł wyglądać tak, jakby pochodził z naszego konta. Ale tak nie było. Ta awaria została już naprawiona. A my ujawnimy wygranych już w niedzielę” .

Oscary – gdzie śledzić transmisję?

Relację na żywo z przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl nad ranem 10 lutego. Bądźcie z nami – startujemy o godzinie 1:00!

