Oscary 2020. Gdzie śledzić galę rozdania nagród Akademii Filmowej?

W środę 5 lutego Akademia Filmowa ujawniła ostatnią grupę osób, które będą wręczać na gali statuetki Oscara. Są to: Jane Fonda, Josh Gad, Tom Hanks, Oscar Isaac, Sandra Oh, Natalie Portman, Chris Rock, Taika Waititi, Mahershala Ali, Utkarsh Ambudkar, Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Olivia Colman, James Corden, Penélope Cruz, Beanie Feldstein, Will Ferrell, Gal Gadot, Zack Gottsagen, Salma Hayek, Mindy Kaling, Diane Keaton, Regina King, Shia LaBeouf, Brie Larson, Spike Lee, Julia Louis-Dreyfus, George MacKay, Rami Malek, Steve Martin, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Keanu Reeves, Ray Romano, Maya Rudolph, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran, Sigourney Weaver, Kristen Wiig i Rebel Wilson.

Nominacje do Oscarów

Nominacje do Oscarów ogłoszone zostały w poniedziałek 13 stycznia 2020 roku. Poniżej znajdziecie wszystkich wyróżnionych w poszczególnych kategoriach.

Oscary – kategorie

Oscary przyznawane są w 24 kategoriach: najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepszy aktor, najlepsza aktorka, najlepszy aktor drugoplanowy, najlepsza aktorka drugoplanowa, najlepsza scenografia, najlepsze zdjęcia, najlepszy montaż, najlepsze efekty specjalne, najlepszy dźwięk, najlepszy montaż dźwięku, najlepsza muzyka, najlepsza piosenka, najlepsze kostiumy, najlepsza charakteryzacja, najlepszy pełnometrażowy film animowany, najlepszy krótkometrażowy film animowany, najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny, najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszy krótkometrażowy film aktorki, najlepsza choreografia.

Podczas gali przyznawane są także nagrody okolicznościowe: honorowe i specjalne Oscary, nagroda im. Irvinga G. Thalberga, nagroda za działalność humanitarną im. Jeana Hesholta, nagroda im. Gorda E. Sawyera, Academy Juvenile Award.

Oscary – kiedy?

92. gala rozdania Oscarów, nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, odbędzie się w nocy z 9 (niedziela) na 10 (poniedziałek) lutego 2020 roku.

Oscary – gdzie śledzić transmisję?

Relację na żywo z przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl nad ranem 10 lutego. Bądźcie z nami – startujemy o godzinie 1:00!

