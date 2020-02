Oscarowy quiz. Co wiesz o tegorocznych nominowanych? Sprawdź się

Już w nocy z niedzieli na poniedziałek odbędzie się gala rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Co wiesz o filmach nominowanych w tym roku do Oscara? Myślisz, że nikt nie jest w stanie zaskoczyć cię wiedzą na temat twoich faworytów? My spróbujemy. Jeżeli uważasz, że jesteś prawdziwym kinomanem, sprawdź się w naszym quizie. W poniedziałek o godzinie 1:00 śledź z kolei na Wprost.pl relację z przyznania Oscarów.