Polka zaśpiewa na Oscarach. „Takie rzeczy zdarzają się tylko w snach!”

Dziewięć piosenkarek (z Polski, Niemiec, Danii, Japonii, Ameryki Łacińskiej, Norwegii, Rosji, Hiszpanii i Tajlandii) wesprze podczas oscarowej gali Idinę Menzel, która użyczyła głosu bajkowej księżniczce w oryginalnej wersji językowej animacji. W piosence ma pomóc także znana artystka Aurora.

Katarzyna Łaska poinformowała o specjalnym wyróżnieniu za pośrednictwem swojego Instagrama. Poinformowała, że jest już w Los Angeles i bierze udział w przygotowaniach do oscarowego występu. „Trudno mi to pojąć bo przecież takie rzeczy zdarzają się tylko w snach!” – pisze. „Okazuje się, że nie ma na tym świecie nieosiągalnych, zbyt odległych marzeń, takich na które nie zasługujemy! Jeśli tylko ciężko pracuje się na swój sukces to ktoś w końcu to doceni! Proszę Was o jedno... NIE PRZESTAWAJCIE wierzyć w siebie! Sami najlepiej wiecie, którą wybrać z dróg! Słuchajcie co serce Wam podpowiada!” – czytamy.

