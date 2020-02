NA ŻYWO: 92. ceremonia wręczenia Oscarów

O godzinie 1:00 rozpoczniemy relację prosto z czerwonego dywanu, a później przejdziemy oczywiście do informowania Państwa, do kogo trafią nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w najważniejszych kategoriach. 92. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w Dolby Theatre w Los Angeles. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi nowinkami dotyczącymi gali oraz ciekawostkami na temat Oscarów. Zachęcamy także do oddania głosu w naszych sondach i sprawdzenia wiedzy filmowej w oscarowym quizie.

02:57 I Oscar trafia do filmu „Pewnego razu... w Hollywood” – Nancy Haigh, Barbara Ling! 02:51 Maya Rudolph i Kristen Wiig wręczą nagrodę za najlepszą scenografię.



Oto nominowani w tej kategorii:



„1917” – Lee Sandales, Dennis Gassner

„Jojo Rabbit” – Nora Sopková, Ra Vincent

„Pewnego razu... w Hollywood” – Nancy Haigh, Barbara Ling

„Irlandczyk” – Regina Graves, Bob Shaw

„Parasite” – Ha-jun Lee, Won-Woo Cho 02:50 Marshall Curry opowiada o swojej matce, której dedykuje nagrodę. - Od niej nauczyłem się, że tworzenie historii może pomóc światu i pozwolić nam może troszkę bardziej się kochać - podkreślił. 02:49 I Oscar trafia do „The Neighbors' Window” – Marshall Curry! To czwarta nominacja i pierwszy Oscar Marshalla Curry. 02:48 Teraz nagroda w kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski.



„Brotherhood” – Maria Gracia Turgeon, Meryam Joobeur

„Saria” – Bryan Buckley, Matt Lefebvre

„The Neighbors' Window” – Marshall Curry

„Siostra” – Delphine Girard

„Nefta Football Club” – Damien Megherbi, Yves Piat 02:47 - Dziękuje. Chcę podziękować mojej mamie za bycie moją mamą i za wiele innych powodów - podkreślił Taika Waititi. - Nie pamiętam ludzi, którym chcę podziękować. To wszystko. To cudowne. Dedykuje to dzieciom, które na świecie chcą pisać historie i realizować się. Tutaj też to jest możliwe - dodał. 02:45 I Oscar trafia do „Jojo Rabbit” – Taika Waititi! 02:43 Timothee Chalamet i Natalie Portman wręczą statuetkę w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany.



„Dwóch papieży” – Anthony McCarten

„Jojo Rabbit” – Taika Waititi

„Małe kobietki” – Greta Gerwig

„Irlandczyk” – Steven Zaillian

„Joker” – Scott Silver, Todd Phillips 02:42 - Dziękuje, to wielkie wyróżnienie. Pisanie scenariusza jest zawsze bardzo samotne ale to pierwszy Oscar dla Korei Południowej. Moja żona zawsze będzie dla mnie inspiracją - powiedział Joon-ho Bong. 02:40 I Oscar trafia do „Parasite” –Joon-ho Bong, Jin Won Han! 02:38 Diane Keaton i Keanu Reeves wręczą statuetkę za najlepszy scenariusz oryginalny.



Oto nominowani:



„1917” – Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns

„Na noże” – Rian Johnson

„Pewnego razu... w Hollywood” – Quentin Tarantino

„Historia małżeńska” – Noah Baumbach

„Parasite” –Joon-ho Bong, Jin Won Han 02:30 Za chwilę usłyszymy utwór "Chce uwierzyć snom" (ang. "Into the Unknown") z filmu "Kraina Lodu". Piosenkę wykona kilka aktorek dubbingowych z różnych krajów, w tym Polka Katarzyna Łaska. 02:27 Najlepszym krótkometrażowym filmem animowanym ogłoszono "Hair Love".



Oto wszystkie filmy nominowane w tej kategorii:



„Siostra” – Siqi Song

„Kitbull” – Kathryn Hendrickson, Rosanna Sullivan

„Córka” – Daria Kashcheeva

„Mémorable” – Bruno Collet, Jean–François Le Corre

„Hair Love” – Karen Rupert Toliver, Matthew A. Cherry 02:23 Oscar trafia do twórców filmu "Toy Story 4"!



twitter.com 02:20 Do kogo trafi Oscar za najlepszy pełnometrażowy film animowany? Oto nominowane w tej kategorii produkcje:



„Jak wytresować smoka 3” – Dean DeBlois, Bradford Lewis, Bonnie Arnold

„Praziomek” – Travis Knight, Chris Butler, Arianne Sutner

„Zgubiłam swoje ciało” – Marc Du Pontavice, Jérémy Clapin

„Klaus” – Jinko Gotoh, Marisa Roman, Sergio Pablos

„Toy Story 4” – Jonas Rivera, Josh Cooley, Mark Nielsen 02:17 - To niesamowite. Dziękuje Akademii za ten honor - podkreślił Pitt. - To wszystko dzięki Quentinowi Tarantino - wyjątkowemu, bez ciebie kino nie byłoby takie samo (...) - zaznaczył. Statuetkę zadedykował swoim dzieciom. - Kocham was - podkreślił. 02:16 I Oscara otrzymuje Brad Pitt za rolę w filmie Quentina Tarantino „Pewnego razu... w Hollywood”! 02:15 King wręczy statuetkę za najlepszą męską rolę drugoplanową. Oto nominowani:



Tom Hanks – „Cóż za piękny dzień”

Anthony Hopkins – „Dwóch papieży”

Al Pacino – „Irlandczyk”

Brad Pitt – „Pewnego razu... w Hollywood”

Joe Pesci – „Irlandczyk” 02:12 Regina King wręczy pierwszą statuetkę. 02:09 Aktorzy zwracają uwagę na to, że wśród nominowanych reżyserów brakuje kobiet. 02:08 Martin i Rock mówią, że na sali jest Jeff Bezos, Martin Scorsese i Brad Pitt. - Widzę Brada Pitta. Zupełnie jakbym patrzył w lustro - żartuje Martin. 02:07 Na scenie Steve Martin i Chris Rock. 02:05 Na scenie dołączył do Monae Billy Porter. 02:03 Na oscarowej scenie Janel Monae. Otwiera galę w musicalowym stylu piosenką Freda Rogersa "Won't You Be My Neighbor?".



twitter.com 02:01 Już za chwilę rozpoczyna się gala rozdania Oscarów 2020! 01:53 Jest i ekipa filmu "Boże Ciało"!



01:40 Margot Robbie.



01:32 Filmowy Joker Joaquin Phoenix.



01:28 Nominowany do Oscara za rolę drugoplanową w filmie "Pewnego razu... w Hollywood" Brad Pitt.



01:26 Natalie Portman na swojej pelerynie domu mody Dior wyhaftowane ma nazwiska wszystkich reżyserek, które nie zostały nominowane w tym roku do Oscara.



01:23 Jest i filmowa Judy!



01:15 Patricia Taylor i Keanu Reeves.



01:10 Robert De Niro i Al Pacino wspólnie na czerwonym dywanie.



twitter.com 00:54 Coraz więcej gwiazd dociera na miejsce – do Dolby Theatre w Los Angeles, a my możemy zobaczyć, jakie stylizacje wybrały aktorki, aktorzy i twórcy.



Oscary 2020. Jak wyglądają gwiazdy? Pierwsze zdjęcia z czerwonego dywanu 00:38 Chris Pratt życzy powodzenia wszystkim nominowanym. "Jako członkowi Akademii, oddanie głosów sprawiło mi wielką przyjemność. Spędziłem ostatni miesiąc zapoznając się z waszą wyjątkową pracą i dzisiaj będę oglądał (galę - red.)! Bądźcie bezpieczni. Nie zapomnijcie podziękować swojemu partnerowi/małżonkowi!" - czytamy.



00:28 twitter.com 00:26 Jest i Billie Eilish, która wystąpi podczas dzisiejszej gali rozdania Oscarów.



00:20 Spike Lee, Laura Dern, Sigourney Weaver...



00:17 Na 92. ceremonię rozdania Oscarów zaczynają docierać pierwsi goście.



instagram.com 00:15 Większość z nas pamięta moment, gdy Heath Ledger został pośmiertnie nagrodzony Oscarem za rolę Jokera w filmie „Mroczny rycerz” (2008). Po raz pierwszy w historii tej nagrody pośmiertnie nagrodzony został jednak Peter Finch. Poniżej wszystko, co musicie o nim wiedzieć.



Peter Finch – pierwszy aktor nagrodzony Oscarem za grę pośmiertnie. Za co otrzymał statuetkę? 23:52 Skąd wzięła się nazwa Oscar? Z czego wykonana jest nagroda i ile waży? Wszystko o oscarowej statuetce.



Wszystko o oscarowej statuetce. Skąd wzięła się jej nazwa? Kogo przedstawia? Ile waży? 23:34 Liza Minnelli jest córką Judy Garland i Vincente Minnelli'ego. Piosenkarka, aktorka, tancerka i laureatka Oscara, może pochwalić się wyjątkową rodziną. Jest jedyną kobietą w historii tej nagrody, której rodzice również byli jej laureatami.



Liza Minnelli – jedyna aktorka nagrodzona Oscarem, której rodzice także byli jego laureatami 23:26 Harold Russell jest jedynym aktorem, który otrzymał dwie statuetki Oscara za jeden film. Nie obyło się przy tym bez kontrowersji.



Jako jedyny w historii otrzymał dwa Oscary za jeden film i sprzedał jedną statuetkę. Kim był Harold Russell? 23:10 Wiedzieliście, że remis na Oscarach jest możliwy? Co więcej, do takiej sytuacji doszło aż sześć razy.



Remis na Oscarach. Taka sytuacja zdarzyła się sześć razy w historii 22:14 Ta rola to przełom w jego karierze. Bartosz Bielenia, odtwórca głównej roli w „Bożym Ciele” Jana Komasy opowiada „Wprost” o zagranicznej promocji filmu.



Bartosz Bielenia dla „Wprost”: Krok po kroku przekonywaliśmy widzów do „Bożego Ciała” 21:59 Więcej o oscarowych rekordach. Oto szczęśliwcy, którzy otrzymali Oscara dwa razy z rzędu. Podpowiedź - jest wśród nich aktor uwielbiany przez Polaków. Domyślacie się który? Przekonajcie się czy macie rację.



Ci aktorzy otrzymali Oscara dwa razy z rzędu. Zobaczcie, za jakie role zostali nagrodzeni 21:32 Która aktorka otrzymała najwięcej nominacji do Oscara? Która z kolei zdobyła najwięcej statuetek? Poznajcie aktorki, które pobiły oscarowe rekordy.



Aktorki, które pobiły oscarowe rekordy 21:16 Do tej pory, w historii Oscarów, polskie produkcje nominowane były do nagrody Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny 12 razy. Statuetkę z tej puli twórcy z naszego kraju otrzymali raz.



Polacy i Oscary. Nominowane filmy i wszyscy nagrodzeni do tej pory twórcy 20:37 Już wiemy, że w tym roku Oscara za najlepszą reżyserię nie zdobędzie żadna kobieta. W kategorii tej nominowanych jest bowiem pięciu mężczyzn. Tylko raz w historii Oscarów kobieta otrzymała statuetkę za najlepszą reżyserię. Za jaki film? Poniżej znajdziecie szczegóły.



Kathryn Bigelow – jedyna kobieta w historii, która otrzymała Oscara za reżyserię 20:05 "Boże Ciało" ma naprawdę mocnych konkurentów w kategorii "film międzynarodowy". Nominowane filmy ocenia Krzysztof Kwiatkowski:



Konkurenci „Bożego Ciała” w walce o Oscara 19:20 Pamiętacie jeszcze jakie produkcje i jacy aktorzy otrzymali nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w ubiegłym roku? Dla zapominalskich poniżej przypominamy listę nagrodzonych.



Jak to wyglądało w ubiegłym roku? Przypominamy zwycięzców 91. gali rozdania Oscarów 18:15 Oscary to wielkie święto kina i najważniejsza noc dla wielu filmowców, ale też liczne wydarzenia towarzyszące.



Ekipa „Bożego Ciała” bawiła się z Marcinem Gortatem przed Oscarami. Nie zabrakło innych znanych Polaków 17:32 Trzy pokolenia z Oscarem – to zdarzyło się w historii przyznawania nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej dwa razy. Poznajcie rodziny tych szczęśliwców.



Rodziny z Oscarami w trzech pokoleniach. Do tej pory zdarzyło się to dwa razy 16:47 Który aktor powinien dostać Oscara?



Oscary 2020. Aktorzy nominowani za role pierwszoplanowe. Który powinien wygrać? Zagłosuj 16:15 Poniżej znajdziecie listę aktorek nominowanych do nagród Akademii Filmowej w 2020 roku. Oddajcie głos na swoją faworytkę!



Oscary 2020. Aktorki nominowane za role pierwszoplanowe. Która powinna zgarnąć statuetkę? Zagłosuj 15:50 Podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów usłyszymy utwór "Chce uwierzyć snom" (ang. "Into the Unknown") z filmu "Kraina Lodu". Piosenkę wykona kilka aktorek dubbingowych z różnych krajów, w tym Polka Katarzyna Łaska.



Polka zaśpiewa na Oscarach. „Takie rzeczy zdarzają się tylko w snach!” 14:35 Fanów kina zapraszamy do sprawdzenia się w oscarowym quizie. Przekonaj się jak dużo wiesz na temat nominowanych w tym roku produkcji!



Oscarowy quiz. Co wiesz o tegorocznych nominowanych? Sprawdź się 14:21 Podczas 92. ceremonii rozdania Oscarów, polski film - „Boże ciało” w reżyserii Jana Komasy – powalczy o statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy.



Oscary 2020. Producenci filmu „Boże Ciało”: Szanse na wygraną są pewnie nieduże 14:15 W tym roku na Oscarowej gali statuetki będą wręczać: Jane Fonda, Josh Gad, Tom Hanks, Oscar Isaac, Sandra Oh, Natalie Portman, Chris Rock, Taika Waititi, Mahershala Ali, Utkarsh Ambudkar, Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Olivia Colman, James Corden, Penélope Cruz, Beanie Feldstein, Will Ferrell, Gal Gadot, Zack Gottsagen, Salma Hayek, Mindy Kaling, Diane Keaton, Regina King, Shia LaBeouf, Brie Larson, Spike Lee, Julia Louis-Dreyfus, George MacKay, Rami Malek, Steve Martin, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Keanu Reeves, Ray Romano, Maya Rudolph, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran, Sigourney Weaver, Kristen Wiig i Rebel Wilson. 14:10 Oscary przyznawane są w 24 kategoriach. Podczas gali przyznawane są także nagrody okolicznościowe: honorowe i specjalne Oscary, nagroda im. Irvinga G. Thalberga, nagroda za działalność humanitarną im. Jeana Hesholta, nagroda im. Gorda E. Sawyera, Academy Juvenile Award. 14:06 Nominacje do Oscarów ogłoszone zostały w poniedziałek 13 stycznia 2020 roku. Poniżej znajdziecie wszystkich wyróżnionych w poszczególnych kategoriach.



Znamy nominacje do tegorocznych Oscarów. Oto pełna lista 14:00 Relację na żywo z przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl w nocy z 9 na 10 lutego. Bądźcie z nami – startujemy w poniedziałek o godzinie 1:00!

Oscary 2020. Gdzie można obejrzeć nominowane filmy? Podpowiadamy