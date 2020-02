Oscary 2020. Jak wyglądają gwiazdy? Pierwsze zdjęcia z czerwonego dywanu

Saoirse Ronan



Brad Pitt



Adam Driver i Joanne Tucker



Scarlett Johansson



Joaquin Pheonix



Timothée Chalamet



Mindy Kaling



Kaitlyn Dever



Olivia Colman



Beanie Feldstein



Taika Waititi



Robert de Niro i Al Pacino



Penelope Cruz



Patricia Taylor i Keanu Reeves



Greta Gerwig i Noah Baumbach



Sandra Oh



Rebel Wilson



Antonio Banderas z żoną Nicole Kimpel i córką Estelą



Roman Griffin Davis i Archie Yates



W drodze już także Mark Ruffalo



Rebel Wilson i Carly Steel



Amy Adams



Kelly Ripa i Mark Consuelos



Billie Eilish



Janelle Monae



Regina King



Dean-Charles Chapman i George MacKay - aktorzy filmu "1917"



Jasmine Cephas Jones i Anthony Ramos



Sigourney Weaver



Spike Lee



Billie Eilish



Obsada filmu "Parasite"



Alfie Allen w drodze na oscarową galę



Julia Butters



Billy Porter



Zazie Beetz

Gdzie można śledzić relację z przyznania Oscarów 2020? Specjalnie dla Państwa prowadzimy ją w serwisie Wprost.pl. O godzinie 1:00 rozpoczniemy relację prosto z czerwonego dywanu, a później przejdziemy oczywiście do informowania Państwa, do kogo trafią nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w najważniejszych kategoriach. 92. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w Dolby Theatre w Los Angeles. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi nowinkami dotyczącymi gali oraz ciekawostkami na temat Oscarów. Zachęcamy także do oddania głosu w naszych sondach i sprawdzenia wiedzy filmowej w oscarowym quizie.

