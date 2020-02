Laura Dern z Oscarem. Wzruszające podziękowania dla rodziców

Laura Dern wcieliła się w filmie „Historia małżeńska” w Norę Fanshaw. Została nominowana do Oscara w kategorii najlepsza rola drugoplanowa, obok Margot Robbie – „Gorący temat”, Scarlett Johansson – „Jojo Rabbit”, Kathy Bates – „Richard Jewell” i Florence Pugh – „Małe kobietki”.

– Dziękuje Akademii za to wyróżnienie, za to, że mogę być w tym miejscu z takimi niezwykłymi artystami, łącznie z nominowanymi w tej samej kategorii. Dziękuje Netfliksowi, moim przyjaciołom, wszystkim za ich miłość i wsparcie. Dziękuje Noah, jego wizji, jego magii, jego słowom. Dziękuje za twoją przyjaźń. Dziękuje tej pięknej ekipie, wspaniałemu Adamowi, Scarlett – wymieniła. – Noah napisał film o miłości i o budowaniu mostów dla rodziny, dla stworzenia domu i dla naszej planety. Specjalnie chciałabym podziękować za historie miłosne w moim życiu – podkreśliła, wymieniając w tym miejscu swoich przyjaciół. – Niektórzy mówią, że świetnie jest poznać swoich idoli, ale ja mówię, że jeżeli jesteś szczęśliwcem, to są nimi twoi rodzice – mówiła. – Dzielę to ze swoimi bohaterami, nauczycielami Diane Ladd i Bruce'em Dernem – podkreśliła. – To najlepszy prezent urodzinowy, jaki mogłam sobie wymarzyć – dodała.

O czym jest film „Historia małżeńska”?

Film to wnikliwy i pełen empatii obraz rozpadającego się małżeństwa i wspierającej się rodziny. – „Historia małżeńska” to historia miłosna, która ujawniła się wraz z jego rozbiciem. Dzięki tym zwiastunom chciałem pokazać związek oczami obydwu postaci. Każda historia ma wiele stron, a film uwzględnia te różne punkty widzenia, aby w końcu dojść do jakiejś wspólnej prawdy – tłumaczył reżyser Noah Baumbach.

Film „Historia małżeńska” został nominowany do Oscara w kategoriach: najlepszy film (David Heyman, Noah Baumbach), najlepszy aktor pierwszoplanowy (Adam Driver), najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Scarlett Johansson), najlepsza aktorka drugoplanowa (Laura Dern), najlepszy scenariusz oryginalny (Noah Baumbach), najlepsza muzyka oryginalna (Randy Newman).

Czytaj także:

