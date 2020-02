„Boże Ciało” bez Oscara. „Parasite” z nagrodą za najlepszy film międzynarodowy

„Parasite” nominowany został do Oscara w sześciu kategoriach: najlepszy film (Joon-ho Bong, Sin-ae Kwak), najlepszy reżyser (Joon-ho Bong), najlepszy scenariusz oryginalny (Jin Won Han, Joon-ho Bong), najlepszy film nieanglojęzyczny (Joon-ho Bong), najlepsza scenografia (Ha-jun Lee, Won-Woo Cho), najlepszy montaż (Jinmo Yang).

Polaków najbardziej interesowała jednak kategoria „najlepszy film nieanglojęzyczny” (międzynarodowy) przez nominację dla „Bożego Ciała” Jana Komasy. Niestety, film „Parasite” pokonał polskich twórców. Akademia Filmowa ogłosiła go najlepszym w tej kategorii. Joon-ho Bong pokonał zresztą na gali nie tylko Komasę, ale także Sama Mendesa, Todda Phillipsa, Quentina Tarantino i Martin Scorsese w wyścigu o Oscara za najlepszą reżyserię.

„Parasite” – o czym jest film?

„Parasite” to trzymająca w napięciu opowieść, w której czworo ludzi bez przyszłości wpada na pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione.