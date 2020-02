Oscary 2020. Historyczne zwycięstwo „Parasite”!

W sumie Joon-ho Bong i Sin-ae Kwak otrzymali za film „Parasite” cztery Oscary w kategoriach: najlepszy film, najlepszy reżyser (Joon-ho Nong, najlepszy scenariusz oryginalny (Jin Won Han, Joon-ho Bong) i najlepszy film międzynarodowy (Joon-ho Bong).

Korea Południowa w historii Oscarów zgłosiła do nagrody 31 filmów. W 2019 roku „Burning” był pierwszym koreańskim filmem, który znalazł się na finałowej liście nominowanych obrazów w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny (międzynarodowy). „Parasite” był jednak pierwszym filmem południowokoreańskim, który zdobył nominację w kategorii głównej – najlepszy film oraz pierwszą produkcją twórców z tego kraju, jaka otrzymała nominację w kategorii najlepszy reżyser. Finalnie został pierwszym w historii filmem nieanglojęzycznym, który otrzymął Oscara w kategorii głównej.

„Parasite” – nominacje

„Parasite” nominowany był do Oscara w sześciu kategoriach: najlepszy film (Joon-ho Bong, Sin-ae Kwak), najlepszy reżyser (Joon-ho Bong), najlepszy scenariusz oryginalny (Jin Won Han, Joon-ho Bong), najlepszy film nieanglojęzyczny (Joon-ho Bong), najlepsza scenografia (Ha-jun Lee, Won-Woo Cho), najlepszy montaż (Jinmo Yang).

Wcześniej „Parasite” został nagrodzony m.in.: Złotym Globem dla najlepszego filmu zagranicznego, Złotą Palmą w Cannes za najlepszy film, Critics Choice dla najlepszego reżysera i za najlepszy film zagraniczny czy nagrodą Amerykańskiej Gildy Aktorów Filmowych dla najlepszego filmowego zespołu aktorskiego.

„Parasite” – o czym jest film?

„Parasite” to trzymająca w napięciu opowieść, w której czworo ludzi bez przyszłości wpada na pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione.

Czytaj także:

„Boże Ciało” bez Oscara. „Parasite” z nagrodą za najlepszy film międzynarodowy