Renee Zellweger z nagrodą Akademii za rolę w „Judy”. Aktorka zaapelowała o zjednoczenie

Oprócz Zellweger, w tej kategorii nominowane były: Cynthia Erivo ( „Harriet” ), Scarlett Johannson ( „Historia małżeńska” ), Saoirse Ronan ( „Małe kobietki” ) i Charlize Theron ( „Gorący temat” ).

– Dziękuje Akademii, dziękuje za zaproszenie mnie tutaj, abym mogła doświadczyć jednych z najlepszych chwil w moim życiu. Mówiłam to wcześniej i powiem jeszcze raz – Cynthia, Scarlett, Charlize, Saoirse, muszę powiedzieć, że to wielki zaszczyt być nominowanym w tej samej kategorii – podkreśliła Zellweger odbierając Oscara. Później podziękowała twórcom, przyjaciołom i ekipie filmowej. – Ten ostatni rok, spędzony na rozmowach, aby uczcić Judy Garland, dał mi możliwość na zrozumienie, że nasi idole nas do siebie zbliżają. Gdy o nich rozmawiamy, dochodzimy do porozumienia i to jest ważne – mówiła i wymieniła kilku swoich idoli. – Zgadzamy się co do naszych idoli – co do kobiet i mężczyzn, którzy walczą na froncie, strażaków, ratowników. Kiedy świętujemy, aby uczcić naszych bohaterów, przypominamy sobie, kim jesteśmy, gdy możemy być jednością, gdy możemy być zjednoczeni – tłumaczyła.

– Judy Garland nie otrzymała tej nagrody w swoim czasie. Ale jestem pewna, że ten moment jest przedłużeniem uczczenia jej dorobku, co zaczęło się na naszym planie filmowym i też reprezentuje fakt, że jej spuścizna – wyjątkowości, dobroci ducha, odzwierciedla artystyczne sukcesy każdego. Pani Garland, jest pani z pewnością wśród tych idoli, którzy nas definiują i zbliżają do siebie. To z pewnością dla ciebie – powiedziała wskazując na Oscara. – Jestem niezwykle wdzięczna. Dziękuje wszystkim, dobranoc – zakończyła.

Renee Zellweger w najnowszym filmie „Judy” Ruperta Goolda wciela się w amerykańską piosenkarkę i ikonę kina Judy Garland. Zellweger przyznała w wielu wywiadach, że do roli Judy Garland przygotowywała się całe życie. Gdy dorastała w mieście Katy w Teksasie, nie było kina, jednak w jej domu zawsze rozbrzmiewał głos Garland.

W 2001 roku zagrała tytułową rolę w filmie „Dziennik Bridget Jones”. Rola w filmie przyniosła jej wielką sławę i zapewniła pierwszą nominację do Oscara. Następnym jej sukcesem był musical „Chicago”, który został nominowany do Oscara w 13. kategoriach. W 2003 roku Renee Zellweger otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w dramacie „Wzgórze nadziei” w reżyserii Anthony’ego Minghelli. Później jej kariera nieco spowolniła. W 2010 roku Renee Zellweger zrobiła sobie sześcioletnią przerwę w aktorstwie. Wróciła w 2016 roku w trzeciej części serii „Bridget Jones”.

Kim była Judy Garland?

Garland, która żyła w latach 1922-1969, miała na swoim koncie wiele ról filmowych. Widzowie kojarzą ją z występów w takich produkcjach jak „Czarnoksiężnik z Oz”, „Narodziny gwiazdy” czy „Wyrok w Norymberdze”. Otrzymała Oscara dla „młodego wybitnego wykonawcy” oraz Złoty Glob i nagrodę Grammy. Od połowy lat 30. nagrywała piosenki i wydawała albumy, a sławę przyniosły jej także utwory wykonywane w filmach. Kojarzona jest głównie za sprawą przeboju „Over the Rainbow", który doczekał się wielu aranżacji i do dzisiaj cieszy się dużą popularnością.

