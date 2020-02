Polka zaśpiewała w trakcie Oscarów. Jak wypadła Kasia Łaska?

W gronie nominowanych do Oscara w kategorii najlepsza oryginalna piosenka filmowa znalazły się Idina Menzel i Aurora. Zgodnie z tradycją, miały okazję zaprezentować utwór w trakcie ceremonii wręczenia Oscarów. Na scenie towarzyszyło im dziewięć wokalistek, które w różnych krajach wykonywały ten sam utwór do tamtejszych wersji językowych filmu. „Into the Unknown” wykonały wspólnie wokalistki z Danii, Niemiec, Japonii, Ameryki Łacińskiej, Norwegii, Rosji, Hiszpanii i Tajlandii. W tym gronie zaprezentowała się także Polka, Kasia Łaska.

Wcześniej na czerwonym dywanie wokalistka miała okazję spotkać Kristin Anderson-Lopez i Roberta Lopeza, autorów muzyki i oryginalnych tekstów do filmu „Frozen” . „Ledwo oddycham! Poważnie! To jest jakiś sen!!! Ale nie ważcie się mnie szczypać!” – skomentowała Polka.

