„Parasite” wielkim zwycięzcą Oscarów. Gdzie można obejrzeć film?

Ci, którzy nie widzieli najlepszego filmu 2019 roku zdaniem Akademii Filmowej, mają szansę już dziś to nadrobić. Sporo seansów czeka na widzów z Warszawy. Pokazy „Parasite” zorganizowała m.in. sieć kin Cinema City. Film można obejrzeć m.in. w Cinema City Mokotów, Promenada, Arkadia, Sadyba. Obraz Joon-ho Bonga pokażą także Kinoteka oraz kina: Iluzjon, Luba, Muranów czy Wisła.

Cztery Oscary dla „Parasite”

Film „Parasite” zdobył cztery Oscary w kategoriach: najlepszy film, najlepszy reżyser (Joon-ho Nong, najlepszy scenariusz oryginalny (Jin Won Han, Joon-ho Bong) i najlepszy film międzynarodowy. Jest to pierwszy południowokoreański film, który zdobył statuetkę w kategorii głównej oraz pierwszy nagrodzony za reżyserię. „Parasite” to także pierwszy w historii film nieanglojęzyczny, który otrzymał Oscara w kategorii głównej.

Wcześniej „Parasite” został nagrodzony m.in.: Złotym Globem dla najlepszego filmu zagranicznego, Złotą Palmą w Cannes za najlepszy film, Critics Choice dla najlepszego reżysera i za najlepszy film zagraniczny czy nagrodą Amerykańskiej Gildy Aktorów Filmowych dla najlepszego filmowego zespołu aktorskiego.

„Parasite” – o czym jest film?

„Parasite” to trzymająca w napięciu opowieść, w której czworo ludzi bez przyszłości wpada na pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione.

