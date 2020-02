Historyczny występ Zacka Gottsagena na Oscarach. Znamy go z filmu „Sokół z masłem orzechowym”

35-letni Zack Gottsagen stał się gwiazdą dzięki brawurowej roli Zaka w filmie drogi „Sokół z masłem orzechowym” , gdzie wystąpił u boku Shia LeBoufa i Dakoty Johnson. Ważną rolę miał do odegrania także podczas 92. gali wręczenia Oscarów. Wraz z filmowym partnerem aktor odczytał nazwiska zwycięzców w kategorii „film krótkometrażowy” . Po statuetkę sięgnęli twórcy obrazu „The Neighbor's Window”.

Film „Sokół z masłem orzechowym” to historia Zaka – wyjątkowego chłopaka z zespołem Downa, który zrobi wszystko, by spełnić swoje niezwykłe marzenie – chce podbić świat amerykańskiego wrestlingu. Na swojej drodze przypadkiem spotyka Tylera, drobnego złodziejaszka o wielkim sercu, który decyduje się mu pomóc. – Ten film i Zak mnie odmienili, to jest pewne – mówił o produkcji Shia LaBeouf.

A oto wszyscy zwycięzcy tegorocznych Oscarów: