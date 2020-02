Salma Hayek spędziła oscarowy wieczór w szpitalu, pokazała zdjęcia. Co się stało?

Salma Hayek za pośrednictwem swojego Instagrama poinformowała fanów i znajomych, dlaczego nie uczestniczyła w imprezach, organizowanych po zakończeniu 92. ceremonii rozdania statuetek Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Evelyn O’Neill, jej przyjaciółka, menedżerka i osoba towarzysząca podczas niedzielnej gali, miała wypadek. Chociaż aktorka nie wyjaśniła, jak do niego doszło, na zdjęciach, które załączyła widać najprawdopodobniej złamany nadgarstek O'Neill.

„Musiałyśmy udać się do szpitala, gdzie spędziłyśmy resztę oscarowej nocy, aż do wschodu słońca” – czytamy w poście, zamieszczonym przez Hayek. Aktorka podziękowała też lekarzom za ich profesjonalizm i serdeczność. „Evelyn, nigdy nie widziałam nikogo, kto znosiłby ból z takim wdziękiem” – dodała, zwracając się do swojej przyjaciółki.

Jeszcze przed kontuzją O'Neill, Salma Hayek uczestniczyła w 92. ceremonii rozdania Oscarów. Na tę okazję wybrała białą suknię na jedno ramię domu mody Gucci. Do tego aktorka dodała srebrne nakrycie głowy i pasujące do niego bransoletki. 53-latka wręczyła także wraz z Oscarem Isaackiem nagrodę za najlepszy montaż dźwięku. Gdy Hayek pojawiła się na scenie powiedziała: „Teraz mogę oficjalnie chwalić się tym, że trzymałam na tej scenie Oscara” . – Gratulacje, Oscary nie są już tak białe – odpowiedział jej Isaac.

Galeria:

