Trump krytykuje Oscara dla „Parasite”. „O co w tym wszystkim chodziło?”

Oscar za najlepszy film, Oscar za najlepszą reżyserię, Oscar za najlepszy scenariusz oryginalny i Oscar dla najlepszego filmu międzynarodowego. Do tego Złoty Glob dla najlepszego filmu zagranicznego, nagrody BAFTA dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego i za scenariusz, Złota Palma w Cannes dla najlepszego filmu. Pełna lista mniej i bardziej rozpoznawalnych nagród dla „Parasite” jest jeszcze długa i jasno daje do zrozumienia, że mamy do czynienia z filmem niezwykłym.

W pomysłowy sposób szał na punkcie „Parasite” wykorzystał prezydent USA. Zamiast skupiać się na jego walorach artystycznych (wypowiedź polityka sugeruje, że w ogóle filmu nie obejrzał), Donald Trump atakuje decyzję o przyznaniu mu Oscara za najlepszy film. – O co w tym wszystkim chodziło? – pytał na wiecu w Colorado Springs. – Mamy dość problemów z Koreą Południową dotyczących handlu. I na dodatek dają mu tytuł najlepszego filmu roku. Czy był dobry? Nie wiem – mówił.

– Czy możemy mieć z powrotem „Przeminęło z wiatrem”? „Bulwar Zachodzącego Słońca”, tak wiele wspaniałych filmów – rozmarzył się Trump. Za swoje przytyki pod adresem Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej polityk został oczywiście nagrodzony brawami i głośnym aplauzem. Wyborców Trumpa ucieszyło też nazwanie Brada Pitta „małym mądralą”, prawdopodobnie w odpowiedzi na krytykę, której aktor nie szczędził prezydentowi.

