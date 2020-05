93. gala rozdania Oscarów „zostanie prawdopodobnie przełożona”. Co wiadomo na ten temat?

„Variety” powołuje się na anonimowe źródła informacji. Informatorzy twierdzą, że ostateczna data organizacji 93. ceremonii rozdania Oscarów, nie jest jeszcze przesądzona. – Prawdopodobnie zostanie przełożona – podaje anonimowy informator portalu. Osoba ta zastrzega jednak, że szczegóły, w tym potencjalna nowa data, nie została jeszcze w pełni omówiona ani formalnie zaproponowana.

Kiedy w kwietniu, z powodu pandemii koronawirusa, ogłoszone zostały tymczasowe zmiany dotyczące kwalifikacji filmów do pojedynku oscarowego prezydent Akademii Filmowej David Rubin powiedział „Variety” , że jest za wcześnie, aby spekulować co do daty organizacji gali. – Nie możemy przewidzieć, co nas czeka. Wiemy, że chcemy uczcić filmy, ale nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądało – dodał.

Koronawirus a Oscary

Do tej pory o nominację ubiegać się mogły produkcje, które przez siedem dni były wyświetlane w kinie komercyjnym na terenie hrabstwa Los Angeles. Teraz do rywalizacji w 93. odsłonie przyznania nagród Akademii Filmowej dopuszczone zostały także filmy wyświetlane na platformach streamingowych. Aby jednak produkcja została wzięta pod uwagę, musi ona mieć także zaplanowaną premierę kinową. Film musi być także udostępniony na platformie streamingowej tylko dla członków Akademii w ciągu 60 dni od czasu premiery. Akademia podała ponadto, że kiedy już dojdzie do otwarcia kin, zwiększona zostanie liczba kin, dzięki którym filmy będą mogły się kwalifikować do pojedynku oscarowego. Objąć to ma kina w Nowym Jorku, Bay Area, Chicagi, Miami i Atlancie.

Kolejną zmianą jest to, że Akademia łączy w jedną dwie kategorie – montaż dźwięku i najlepszy dźwięk. Tym samym ilość kategorii, w których przyznawane są Oscary zmniejszy się do 23. Ponadto, po raz pierwszy, członkowie Akademii będą zaproszeni do głosowania na międzynarodowy film fabularny.

93. ceremonia rozdania Oscarów zaplanowana jest obecnie na 28 lutego 2021 roku.

