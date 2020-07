Twórcy z Polski zaproszeni do grona członków Akademii przyznającej Oscary

Po komunikacie, który zamieściła na swojej stronie Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej, widać wyraźnie, że jej władze chcą zwrócić większą uwagę na szeroko rozumianą równość w doborze swoich członków. Jak podano, 45 proc. zaproszonych osób to kobiety, 36 proc. to ludzie z niedostatecznie reprezentowanych społeczności rasowych i etnicznych, a 49 procent to członkowie spoza Stanów Zjednoczonych – konkretnie z 69 krajów. Wśród zaproszonych jest 75 osób nominowanych do Oscara, w tym 15 zwycięzców i pięciu laureatów nagród naukowych i technicznych.

– Akademia z przyjemnością wita tych wybitnych towarzyszy podróży. Zawsze angażowaliśmy się w odzwierciedlenie bogatej różnorodności naszej globalnej społeczności filmowej, jednak nigdy bardziej niż teraz – powiedział prezes Akademii David Rubin, cytowany w komunikacie.

Wśród zaproszonych są między innymi:

Aktorzy: Awkwafina ( „Kłamstewko” ), Choi Woo-Shik, Jang Hye-Jin, Jo Yeo-Jeong, Lee Jung-Eun, Park So-Dam ( „Parasite” ), Bobby Cannavale ( „Irlandczyk” ), Zazie Beetz ( „Joker” ), Zack Gottsagen ( „Sokół z masłem orzechowym” ), Brian Tyree Henry ( „Gdyby ulica Beale umiała mówić” ), Natasha Lyonne ( „Słodziak” ), Florence Pugh ( „Małe kobietki” ), Constance Wu ( „Ślicznotki” ).



Pełna lista osób zaproszonych do grona Akademii Filmowej znajduje się na stronie internetowej oscars.org.