NA ŻYWO: Ogłoszenie nominacji do Oscarów. Dwóch Polaków w jednej kategorii?

13:39 Najlepszy film:



twitter.com 13:38 Reżyseria:



twitter.com 13:38 Aktorka:



twitter.com 13:37 Aktor:



twitter.com 13:37 Oryginalna piosenka filmowa:



twitter.com 13:36 Pełnometrażowy film animowany:



twitter.com 13:36 Charakteryzacja:



twitter.com 13:35 Efekty specjalne:



twitter.com 13:35 Zdjęcia:



twitter.com 13:34 Montaż:



twitter.com 13:34 Scenografia:



twitter.com 13:33 Dźwięk:



twitter.com 13:33 Najlepszy film międzynarodowy:



twitter.com 13:32 Krótkometrażowy film dokumentalny:



twitter.com 13:31 Pełnometrażowy film dokumentalny:



twitter.com 13:28 Nominacje w kolejnych kategoriach ogłoszone zostaną po krótkiej przerwie. 13:28 Aktor drugoplanowy:



twitter.com 13:27 Krótkometrażowy film aktorski:



twitter.com 13:26 Animacja krótkometrażowa:



twitter.com 13:25 Scenariusz oryginalny:



twitter.com 13:24 Scenariusz adaptowany:



twitter.com 13:23 Muzyka:



twitter.com 13:22 Kostiumy:



twitter.com 13:21 Najlepsza aktorka drugoplanowa:



twitter.com 13:20 Program rozpoczęło krótkie przemówienia Davida Rubina, szefa Amerykańskiej Akademii Filmowej. 13:18 Rozpoczęcie gali już za minutę!

Z roku na rok Oscary to coraz większe show, które coraz bardziej rozciągane jest w czasie. Nie zmieniła tego nawet pandemia koronawirusa. W tym roku oprócz oscarowej gali fani filmu będą mogli przeżywać także nominacje do Oscarów, przeprowadzone w uroczystej formie na żywo. Kandydatów do tych najbardziej prestiżowych nagród ogłoszą Priyanka Chopra i jej mąż, Nick Jonas. Transmisja z ogłoszenia nominacji podzielona zostanie na dwie części. Początek wydarzenia powinien rozpocząć się kwadrans po godzinie 13 czasu polskiego.

Nominacje do Oscarów 2021. Polacy z szansami

Wśród filmów liczących się w stawce znajdziemy jeden z polskim akcentem. Mowa o „Szarlatanie” Agnieszki Holland. Ta czeska produkcja powalczy o nominację w kategorii „najlepszy film międzynarodowy”. Polski „Śniegu już nigdy nie będzie” Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta niestety nie załapał się na tzw. krótką listę, więc nie ma co liczyć na nominację dla tego tytułu.

Na swoją szansę liczy wciąż Dariusz Wolski, który może powalczyć w kategorii „Najlepsze zdjęcia” za „Nowiny ze świata” Paula Greengrassa. Może z nim konkurować inny polski operator - Łukasz Żal, który odpowiada za zdjęcia do świetnego „Może pora z tym skończyć” Charliego Kaufmana. Swoją szansę na nominację ma także pełnometrażowa animacja „Zabij to i wyjedź z tego miasta” Mariusza Wilczyńskiego.

Szarlatan



Nowiny ze świata



Może pora z tym skończyć



Zabij to i wyjedź z tego miasta

Oscary 2021 opóźnione

Kolejna gala oscarowa zaplanowana została początkowo na 28 lutego 2021 roku, jednak pandemia koronawirusa spowodowała chaos w branży i doszło do zmiany tej decyzji. Po raz czwarty w historii, ceremonia rozdania Oscarów została przełożona.

Członkowie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej podjęli decyzję, że 93. ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się 25 kwietnia 2021 roku, osiem tygodni później, niż pierwotnie zakładano. Rada gubernatorów postanowiła także przełożyć okres kwalifikowalności filmów do wyścigu o nagrodę do 28 lutego 2021 roku.

Czytaj też:

Jak rozdawano nagrody Grammy w czasie pandemii? Zobacz nagrania z niezwykłej gali