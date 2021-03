„Szarlatan” Agnieszki Holland bez nominacji do Oscara

„Szarlatan” w reżyserii Agnieszki Holland nie powalczy w tym roku o Oscara w kategorii „najlepszy film międzynarodowy”. Podczas ceremonii ujawniania nominacji Pryianka Chopra i Nick Jonas ogłosili, że tytuł ten nie znalazł się wśród nominowanych. Oscarowy bój stoczą „Na rauszu” („Another Round”), „Better Days”, „Collective”, „The Man Who Sold His Skin” oraz bośniacko–austriacko–rumuńsko–niemiecko–polska koprodukcja „Quo Vadis, Aida”.

Polska produkcja aspirująca do nominacji w tej kategorii przestała się liczyć już na wcześniejszym etapie i nie trafiła nawet na tzw. shortlistę oscarową. W związku z porażką „Śniegu już nigdy nie będzie” Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, pozostawało nam jedynie kibicować Czechom, których „Szarlatan” początkowo został pozytywnie przyjęty przez Akademię.

„Szarlatan” to historia człowieka obdarzonego wyjątkowymi zdolnościami, osadzona na tle wydarzeń totalitarnych lat pięćdziesiątych. Opowiada o znanym niemal w całej Europie uzdrowicielu, Janie Mikolášku. Jego pacjentami byli m.in. angielski król Jerzy VI i Antonín Zápotocký – premier Czechosłowacji, a później prezydent kraju. Po uratowaniu Zapotocky'ego przed amputacją Mikolasek zyskał polityczną nietykalność. Po śmierci polityka sytuacja ulegał jednak odwróceniu: proces sądowy pozbawił uzdrowiciela majątku i praw obywatelskich.

Jak podkreśla polski dystrybutor tego obrazu, choć rozgrywa się on w przeszłości, jest filmem jak najbardziej współczesnym. „Alchemiczna niemal wiedza o właściwościach ziół, jaką posiadł Mikolášek, i jego zdumiewający dar przenikania do ludzkiego wnętrza sprawiają, że do jego kliniki ciągną tysiące potrzebujących” – czytamy w opisie filmu.

Czeski film pokazuje, że „talent bywa przekleństwem, a władza zawsze łączy się z pychą”. Dystrybutor podkreśla, że Agnieszka Holland „ucieka od odpowiedzi na pytanie, czy był ludowym lekarzem czy zwykłym oszustem. Prawda, która ją interesuje, dotyczy naszej wiary w cuda, tęsknoty za autorytetem, pragnienia, by żyć w zgodzie z naturą – także naszą własną”.

W filmie „Szarlatan” główne role zagrali: Jan Vlasak, Juraj Loj, Joachim Paul Assbock, Ivan Trojan, Claudia Vasekova, Josef Trojan i Jana Kvantikova. Reżyserką obrazu była wspomniana wielokrotnie Agnieszka Holland, a scenariusz stworzył Marek Epstein.

Oscary 2021 opóźnione

Kolejna gala oscarowa zaplanowana została początkowo na 28 lutego 2021 roku, jednak pandemia koronawirusa spowodowała chaos w branży i doszło do zmiany tej decyzji. Po raz czwarty w historii, ceremonia rozdania Oscarów została przełożona.

Członkowie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej podjęli decyzję, że 93. ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się 25 kwietnia 2021 roku, osiem tygodni później, niż pierwotnie zakładano. Rada gubernatorów postanowiła także przełożyć okres kwalifikowalności filmów do wyścigu o nagrodę do 28 lutego 2021 roku.

