Polak nominowany do Oscara. Zdjęcia Dariusza Wolskiego zachwyciły Akademię

Dariusz Wolski został nominowany do Oscara za zdjęcia do filmu „Nowiny ze świata”. To produkcja wyreżyserowana przez Paula Greengrassa dla Netfliksa, w której występuje m.in. Tom Hanks. Polski operator znalazł się w doborowym gronie. Oprócz niego w tej kategorii nominowano także Seana Bobbitta („Judas and the Black Messiah”), Erika Messerschmidta („Mank”), Joshuę Jamesa Richardsa („Nomadland”) oraz Phedona Papamichaela („Proces siódemki z Chicago”).

Warto podkreślić, że to pierwsze tego typu wyróżnienie dla Wolskiego. O nominację za zdjęcia walczył też inny Polak, Łukasz Żal, który odpowiada za zdjęcia do świetnego „Może pora z tym skończyć” Charliego Kaufmana. W tym roku jednak Amerykańska Akademia Filmowa nie wyróżniła pracy operatora pracującego ostatnio przy „Idzie” czy „Zimnej Wojnie”.

Więcej informacji już za chwilę. Poniżej pełna lista nominowanych:

Czytaj też:

NA ŻYWO: Ogłoszenie nominacji do Oscarów. Dwóch Polaków w jednej kategorii?