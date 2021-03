Polak nominowany do Oscara. Zdjęcia Dariusza Wolskiego zachwyciły Akademię

Dariusz Wolski został nominowany do Oscara za zdjęcia do filmu „Nowiny ze świata”. To produkcja wyreżyserowana przez Paula Greengrassa dla Netfliksa, w której występuje m.in. Tom Hanks. Polski operator znalazł się w doborowym gronie. Oprócz niego w tej kategorii nominowano także Seana Bobbitta („Judas and the Black Messiah”), Erika Messerschmidta („Mank”), Joshuę Jamesa Richardsa („Nomadland”) oraz Phedona Papamichaela („Proces siódemki z Chicago”).

Warto podkreślić, że to pierwsze tego typu wyróżnienie dla Wolskiego. O nominację za zdjęcia walczył też inny Polak, Łukasz Żal, który odpowiada za zdjęcia do świetnego „Może pora z tym skończyć” Charliego Kaufmana. W tym roku jednak Amerykańska Akademia Filmowa nie wyróżniła pracy operatora pracującego ostatnio przy „Idzie” czy „Zimnej Wojnie”.

Dariusz Wolski to w Hollywood uznana marka

Dariusz Wolski to urodzony w Warszawie polski operator filmowy, który mieszka i pracuje w Los Angeles. Studiował na łódkziej Filmówce, której jednak nie ukończył. W 1979 roku zaczął pracę w Nowym Jorku, gdzie początkowo zajmował się filmami dokumentalnymi oraz niskobudżetowymi niezależnymi produkcjami.

Jego karierę rozpoczęło zastępstwo na planie filmu „Heart”. Po przeprowadzce do Los Angeles pracował przy tworzeniu teledysków. Na swoim koncie ma współpracę z takimi gwiazdami jak David Bowie, Elton John, Aerosmith czy Sting.

W dorobku filmowym Wolskiego znalazły się takie hity, jak seria „Piraci z Karaibów”, „Sweeney Todd”, „Eagle Eye”, „Alicja w Krainie Czarów”. „Prometeusz”, „Marsjanin” czy „Wszystkie pieniądze świata”.

Czytaj też:

„Szarlatan” Agnieszki Holland bez nominacji do Oscara