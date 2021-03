Oscary 2021. Pełna lista nominowanych

Krótko po godzinie 13 naszego czasu Amerykańska Akademia Filmowa przedstawiła filmy i artystów nominowanych w tegorocznym konkursie oscarowym. W tym roku kandydatów do tych prestiżowych nagród ogłosili Priyanka Chopra i jej mąż, Nick Jonas. Wśród wyróżnionych nie zabrakło polskich akcentów. Nominowany za zdjęcia został w końcu Dariusz Wolski, a w kategorii „najlepszy film międzynarodowi” powalczy bośniacka koprodukcja, przy której pracowali także nasi rodacy. Poniżej znajdziecie pełną listę nominowanych.

Najlepszy Film:





"Ojciec"

"Judas and the Black Messiah"

"Mank"

"Minari"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Sound of Metal"

"Proces siódemki z Chicago"



Najlepsza reżyseria:



Thomas Vinterberg - "Na Rauszu"

David Fincher - "Mank"

Lee Isaac Chung - "Minari"

Chloe Zhao - "Nomadland"

Emerald Fennell - "Obiecująca. Młoda. Kobieta."





Najlepsza aktorka pierwszoplanowa:



Viola Davis – "Ma Rainey: Matka Bluesa"

Andra Day – "The United States vs Billie Holiday"

Vanessa Kirby – "Cząstki kobiety"

Frances McDormand – "Nomadland"

Carey Mulligan – "Obiecująca. Młoda. Kobieta"



Najlepszy aktor pierwszoplanowy:



Riz Ahmed - "Sound of Metal"

Chadwick Boseman - "Ma Rainey: Matka Bluesa"

Gary Oldman - "Mank"

Steven Yeun - "Minari"

Anthony Hopkins - "Ojca"



Najlepsza aktorka drugoplanowa:



Maria Bakalova - "Kolejny film o Boracie"

Glenn Close - "Elegia dla bidoków"

Olivia Coleman - "Ojciec"

Amanda Seyfried "Mank"

Youn Yuh-jung "Minari"



Najlepszy aktor drugoplanowy:



Sacha Baron Cohen - "Proces siódemki z Chicago"

Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"

Leslie Odom Jr. - "One Night in Miami"

Paul Raci - "Sound of Metal"

Lakeith Stanfield - "Judas and the Black Messiah"



Najlepszy film zagraniczny:



"Na rauszu"

"Better Days"

"Kolektyw"

"The Man Who Sold His Skin"

"Aida"



Najlepszy scenariusz oryginalny:



"Judas and the Black Messiah"

"Minari"

"Obiecująca Młoda Kobieta"

"Sound of Metal"

"Proces siódemki z Chicago"



Najlepszy scenariusz adaptowany:



"Kolejny film o Boracie"

"Ojciec"

"Nomadland"

"One Night in Miami"

"Biały tygrys"



Najlepsze zdjęcia:



"Judas and the Black Messiah"

"Mank"

"Nowiny ze świata" (Dariusz Wolski)

"Nomadland"

"Proces siódemki z Chicago"



Najlepszy montaż:



"Ojciec"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Sound of Metal"

"Proces siódemki z Chicago"



Najlepsze kostiumy:



"Emma"

"Ma Rainey's. Matka Bluesa"

"Mank"

"Mulan"

"Pinokio"



Najlepsza charkteryzacja:



"Emma"

"Elegia dla bidoków"

"Ma Rainey: Matka Bluesa"

"Mank"

"Pinokio"



Najlepszy dźwięk:



"Greyhound"

"Mank"

"Nowiny ze świata"

"Sound of Metal"

"Co w duszy gra"



Najlepsza piosenka:



"Fight for You" z filmu "Judas and the Black Messiah"

"Hear my voice" z filmu "Proces siódemki z Chicago"

"Husavik" z filmu "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga"

"lo Si (seen)" z filmu "Życie przed sobą"

"Speak Now" z filmu "One Night in Miami"



Najlepsza muzyka:



"Pięciu braci"

"Nowiny ze świata"

"Co w duszy gra"

"Mank"

"Minari"



Najlepsza scenografia:



"Ojciec"

"Ma Rainey: Matka Bluesa"

"Mank"

"Nowiny ze świata"

"Tenet"



Najlepsze efekty specjalne:



"Love and Monsters"

"Niebo o północy"

"Mulan"

"Jedyny i niepowtarzalny Ivan"

"Tenet"



Najlepszy krótkometrażowy film aktorski:



"Feeling Through"

"The Letter Room"

"The Present"

"Two Distant Strangers"

"White Eye"



Najlepszy film animowany:



"Naprzód"

"Wyprawa na księżyc"

"Baranek Shaun Film. Farmageddon"

"Co w duszy gra"

"Sekret wilczej gromady"



Najlepszy krótkometrażowy film animowany:



"Burrow"

"Genius Loci"

"If Anything Happens I Love You"

"Opera"

"Yes-People"



Najlepszy film dokumentalny:



"Kolektyw"

"Obóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych"

"Agent kret"

"Ośmiornica, nauczycielka życia"

"Time"



Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny:



"Colette"

“A Concerto Is a Conversation”

“Do Not Split”

“Hunger Ward”

“A Love Song for Latasha”

Podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów kciuki będziemy trzymać przede wszystkim za naszego rodaka, Dariusza Wolskiego. Ten zasłużony operator filmowy wreszcie doczekał się swojej nominacji. Doceniono jego zdjęcia do filmu Netfliksa „Nowiny ze świata”. W filmie wyreżyserowanym przez Paula Greengrassa występuje m.in. Tom Hanks.

Niestety, wśród kandydatów do tych prestiżowych nagród nie znalazł się czeski film Agnieszki Holland, „Szarlatan”. To historia człowieka obdarzonego wyjątkowymi zdolnościami, osadzona na tle wydarzeń totalitarnych lat pięćdziesiątych. Opowiada o znanym niemal w całej Europie uzdrowicielu, Janie Mikolášku. Jego pacjentami byli m.in. angielski król Jerzy VI i Antonín Zápotocký – premier Czechosłowacji, a później prezydent kraju.

